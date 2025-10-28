美처럼…정부, '역외 원화결제' 전용 결제망 구축

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

외환건전성협의회 겸 MSCI 선진국 지수 편입추진 TF

역외 원화결제 기관 제도 도입

AD

정부가 역외 원화결제 기관의 24시간 '실시간 총액결제'를 지원하는 전용 결제망을 내년 중 구축한다. 야간시간대에도 지급 결제가 이뤄지도록 해 거래와 결제 간 시차 발생으로 인한 신용리스크를 낮추겠다는 것이다.

기획재정부는 28일 정부서울청사에서 이형일 1차관 주재로 '외환건전성협의회 겸 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국 지수 편입추진 TF'를 열고 이같은 내용을 논의했다.

금융위원회와 한국은행, 금융감독원, 한국거래소, 예탁결제원 등이 참석한 이날 회의에서는 지난 7월 MSCI TF 출범 이후 발표했던 과제들의 추진상황을 점검하고 향후 계획을 논의했다.

국내 외환시장 개장시간을 24시간으로 확대하는 과제도 논의됐다. 이를 위해 참석 기관은 24시간 운영에 필요한 시스템, 회계처리, 인력 및 비용 등을 종합적으로 점검하고, 시행시기와 세부 방안을 올해 말까지 구체화하기로 했다.

특히, 야간시간대 국내 은행들의 거래 여건이 확보될 수 있도록 해외지점과 외환 전자거래(eFX) 인프라를 연계할 수 있도록 보완방안도 함께 추진해 나가기로 했다.

가칭 '역외 원화결제 기관' 제도도 도입한다. 인가받은 외국 금융기관이 국내에 개설한 원화계좌를 통해 원화를 자유롭게 거래·보유·조달할 수 있도록 하고, 이를 기반으로 비거주자 간 원화 지급·결제를 수행할 수 있도록 제도적으로 허용하는 것이다.

참석기관은 허용 대상과 범위 등에 대한 검토를 바탕으로, 관련 규제를 정비하는 등 제도적 기반을 마련해 나갈 예정이다.





AD

이 차관은 "이같은 외환시장 개선방안 추진을 통해 해외투자자의 원화 접근성을 획기적으로 높일 수 있을 것"이라고 평가하면서 "신속하고 체계적으로 진행될 수 있도록 관계기관들이 긴밀히 협력해달라"고 당부했다.





세종=조유진 기자 tint@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>