무주군, 지역사랑상품권 최대 20% 할인

내달 9일까지…'코리아 그랜드 페스티벌' 기간

전북 무주군이 오는 29일~내달 9일까지 진행되는 '코리아 그랜드 페스티벌' 기간 동안 무주사랑상품권을 최대 20% 할인 혜택을 제공한다.

무주군 청사 전경. 무주군 제공

28일 군에 따르면 '코리아 그랜드 페스티벌'은 산업통상부와 중소벤처기업부 등 정부 부처가 공동 주관하는 국가 단위 대규모 할인행사로, 행사 기간 중 페스티벌 기간에 무주사랑상품권을 구매하면 15% 선할인에 더해, 추가 5% 캐시백이 추가로 적립된다.

캐시백은 무주사랑카드로 결제하면 고향사랑페이 앱(APP)을 통해 즉시 자동 적립되며, 지류 상품권과 정책 수당 결제는 제외된다.

황인홍 군수는 "군은 지난달부터 무주사랑상품권의 한도를 30만원 증액, 100만원까지 구매할 수 있도록 했으며, 할인율도 15%로 상향했다"며 "이번 5% 캐시백까지 더해지면 20% 할인 혜택을 누릴 수 있는 만큼, 지역상품권으로 장도 보고, 외식도 하고, 여가 생활도 누려 보시면 좋겠다"고 말했다.

이어 "이번 행사가 주민들의 가계 부담을 덜고, 무주를 찾는 관광객들에게는 유용한 혜택을 제공하며, 지역 상권에는 활력을 불어넣는 계기가 되길 바란다"고 덧붙였다.





한편, 코리아 그랜드 페스티벌 관련 프로그램 및 지역별 행사, 할인 혜택 등 자세한 내용은 '코리아 그랜드 페스티벌'이나 카카오톡 플러스 채널을 통해 확인할 수 있다.





