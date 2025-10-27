대중골프장협회, 공인 인증서 발급 서비스 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

홀인원, 알바트로스 달성 시 협회 명의 인증

대중형골프장 제도 및 표준약관 개선도 논의

사단법인 한국대중골프장협회가 공식인증서를 발급하는 서비스를 추진한다.

이용자가 회원사 골프장에서 홀인원, 알바트로스 등 특별 기록 달성 시 협회 명의의 인증서를 발급하는 서비스다. 최근 경기도 여주에 위치한 360도CC에서 대중골프장 대표이사 등 전문경영인 40여명이 참석한 가운데 공인 인증서 발급 서비스에 대해 설명하고 절차를 안내했다.

김태영 한국대중골프장협회 부회장이 전문경영인 10월 월례회에서 인사말을 하고 있다. 한국대중골프장협회 제공

또 정부에서 추진 중인 골프장 잔디에 클로로탈로닐 및 이프로디온 농약 사용 최소화 방안, 골프장 문자발송 시스템 해킹에 대한 예방조치와 해킹 의심 시 초동대응 조치 방법을 안내했다. 지난 8월부터 3차례에 걸쳐 진행된 대중형 골프장 제도 및 표준약관 개선 회의 주요내용에 대한 설명과 참가자들의 열띤 토론이 진행됐다.





김태영 부회장은 "협회에서 추진 중인 공인인증서 발급 서비스는 골퍼들이 달성한 특별한 기록에 대한 신뢰도를 높이고, 대중골프장 고객 서비스의 만족도 향상에 기여할 것으로 기대하고 있다"면서 "협회는 회원사와 고객 서비스 증진을 위한 사업을 지속적으로 발굴해 나가겠다"고 강조했다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

