RM “예술은 일상의 영감”…삼성 아트 TV로 가을 감성 작품 소개

삼성 아트 TV의 공식 홍보대사인 방탄소년단(BTS) RM이 가을에 어울리는 미술 작품을 추천했다.

26일 삼성전자 뉴스룸에 따르면 RM은 지난 24일부터 사흘간 열린 아트 바젤 파리 기간에 맞춰 삼성 아트 TV를 통해 미술관에 걸린 작품이 일상의 공간에 스며드는 모습을 선보였다.

방탄소년단 RM이 가을에 삼성 아트 스토어로 즐기기 좋은 작품들을 소개하는 영상. 삼성전자 뉴스룸

RM은 키스 해링의 '댄싱 독', 이신자의 '산의 정기', 나타샤 들레이의 '슈퍼문' 등을 가을 풍경의 고요함과 서정적 분위기를 느끼게 하는 작품으로 소개했다.

RM은 "예술은 언제나 스스로 일상의 순간들을 되돌아보고 소통하며 의미를 찾아가는 과정"이라며 "삼성 아트 TV를 통해 영감을 주는 작품들을 누구든지 집에서도 감상할 수 있다"고 설명했다.

RM이 사용한 삼성 아트 TV는 2025년형 더 프레임 프로와 네오(Neo) QLED 8K 제품으로, 작품의 디테일을 그대로 구현해 생동감 있는 화질을 구현한다.





이헌 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 "삼성 아트 TV는 누구나 일상에서 예술을 즐기고 영감을 받을 수 있게 한다"며 "더 많은 이들이 일상생활에서 다양한 예술을 경험할 수 있도록 세계 최고 수준의 작품들을 꾸준히 선보이겠다"고 강조했다.





박소연 기자 muse@asiae.co.kr

