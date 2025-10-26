"동남아는 여름보다 겨울에" 동계 정기항공편 일정 확정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

26일부터 국제선 248개 노선 주 4973회 운항

국토교통부는 국내외 항공사들이 신청한 올해 동계 기간 국제·국내 항공편 운항 일정을 확정했다고 26일 밝혔다. 동계 스케줄은 이날부터 내년 3월 28일까지다.

겨울에 국제선 248개 노선에서 최대 주 4973회 운항한다. 지난해 겨울보다 76회 늘었다. 코로나19 이전인 2019년 겨울(4980회)에 근접한 수준이다.

노선별로는 동계 기간 인기가 높은 동남아 노선이 주 381회로 하계 때보다 36.7% 증편됐다. 특히 베트남은 주 234회(64.6%↑), 싱가포르는 주 26회(29.5%↑), 태국은 주 41회(22.8%↑)로 늘었다. 부산∼카자흐스탄 알마티, 대구∼태국 치앙마이 및 대구∼라오스 비엔티안 등 지방 공항을 중심으로 신규 취항해 노선을 다변화했다.

국내선은 제주 노선(12개)과 내륙 노선(8개) 총 20개 노선에서 주 1784회 운항한다. 이 가운데 제주 노선이 주 1502회다. 제주 노선에는 2023년 중단했던 양양공항 운항편(파라타항공)이 재개된다.





이번 동계 스케줄은 잇단 항공 사고 이후 안전 강화 기조에 따라 국적사가 제출한 운항 규모 변화에 대한 안전관리계획을 함께 검토해 확정했다고 국토부는 설명했다. 김영국 국토부 항공정책관은 "항공사에 대한 안전 운항 관리를 빈틈없이 하면서도 노선을 다변화하는 등 승객의 이동 편의를 높이고 선택권 확대를 위해 노력하겠다"라고 말했다.





최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr

