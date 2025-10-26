'창립 101주년' 삼양그룹, 임직원과 함께 '기업 소명' 되새겨

경기 과천시 서울대공원서 걷기 행사

생활 잠재력·인류 미래 내세운 비전 확인

김윤 회장 "현금흐름 중심 경영 강화해야"

삼양그룹이 경영진과 임직원이 함께한 걷기 대회를 열며 그룹 '기업 소명(Purpose)'을 되새겼다. 삼양그룹은 지난해 100주년을 맞아 '생활의 잠재력을 깨웁니다. 인류의 미래를 바꿉니다'라는 기업 소명을 새롭게 선포하고 올해 변화와 혁신의 가치를 강조하고 있다.

삼양그룹은 지난 24일 창립 101주년을 맞아 경기 과천시 서울대공원 산림욕장에서 '퍼포즈 워크(Purpose Walk) 10.1' 행사를 개최했다고 26일 밝혔다. 이날 행사에는 김윤 회장을 비롯한 주요 경영진과 임직원 200여명이 참석했다. 오프닝 세리머니를 시작으로 10.1km 트레킹과 조별 미션 수행, 101주년 기념식 순으로 진행됐다.

김윤 삼양그룹 회장(왼쪽 네번째)이 지난 24일 경기 과천시 서울대공원에서 열린 '퍼포즈 워크 10.1' 행사에서 임직원들과 트레킹을 함께하고 있다. 삼양홀딩스

트레킹에 앞서 삼양은 잔디광장에 '삼양 가치 전시 월'을 설치했다. 전시 월에는 창립 이후 그룹의 철학과 핵심 가치가 반영된 대표 사례 20가지가 소개됐다. 임직원들은 12개 조로 나뉘어 '독서하는 숲', '생각하는 숲' 등 테마 숲길을 따라 10.1km 코스를 완주했다. 코스 곳곳에서 기업 역사와 비전, 인재상을 주제로 한 스피드 퀴즈·그림카드 순서 맞추기 등의 미션을 수행하며 협동심을 다지고 기업 소명을 되새겼다.

김윤 회장은 기념사에서 "글로벌과 스페셜티 사업 중심으로 포트폴리오를 전환해 제품 차별화를 이루고, 글로벌 시장 경쟁력을 강화해야 한다"며 "특히 반도체·배터리·퍼스널케어·친환경 플라스틱 소재 등 미래 성장축은 구체적인 마일스톤을 세워 실행력을 높여달라"고 당부했다. 나아가 "운전자본 최적화와 수익성 강화 등 현금 흐름 중심의 경영을 강화하고, 디지털 트랜스포메이션(DT)을 AI 트랜스포메이션으로 전환해 전 업무에 적용해야 한다"며 "도전과 혁신의 DNA로 새로운 삼양을 만들어가자"고 말했다.





한편 삼양그룹은 매년 창립기념일에 임직원과 함께하는 다양한 행사를 진행하고 있다. 지난해에는 창립 100주년을 맞아 국내외 주요 고객사와 재계 인사를 초청해 새로운 비전과 CI를 선포하고, 전 임직원이 참여한 '뉴 삼양 페스티벌'을 개최한 바 있다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

