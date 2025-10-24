삼성화재, 건강보험 건강고지 할인 신설

보험료 최대 26% 할인
삼성화재는 건강보험 가입 시 고객 건강 상태를 세분화해 반영해 보험료 부담을 줄이는 '삼성화재 다이렉트 건강보험 건강고지형 가입 방법'을 새로 선보인다고 24일 밝혔다.
신설 건강고지형 가입 방법은 일반 보험 가입 시 요구되는 최근 5년 건강 사항에 더해 고객이 원하면 6년에서 10년까지 추가 사항을 입력하도록 한 것이 특징이다.
입원과 수술이 없는 고지 기간이 길수록 보험료 할인 폭이 커진다. 성별·나이·고지 기간에 따라 일반고지형 대비 최대 26%까지 저렴한 보험료로 가입할 수 있다.
특히 삼성화재 다이렉트 건강보험의 다양한 플랜에도 건강고지형 가입이 적용된다. 1·2·3인실 입원비 플랜이나 365일 간병비 플랜 등 보장을 더 받길 원하는 고객은 건강했던 기간을 고지해 보험료 혜택을 누릴 수 있다.
예를 들어 100세 만기 비갱신형 건강보험 가입 시 10년간 입원 수술 이력이 없다고 고지하면 더 많이 할인받을 수 있다.
삼성화재 관계자는 "건강고지형 가입 방법은 건강한 고객이 보험료를 줄일 좋은 기회"라며 "합리적인 보험료와 맞춤형 플랜을 원하는 소비자의 새 선택지가 될 것"이라고 말했다.
문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>