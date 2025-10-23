경찰, '김건희 마포대교 논란'에 "모터케이드 운영 개선"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경찰이 지난해 김건희 여사의 '마포대교 논란'과 관련 "국민 불편 최소화를 위해 이동 경로 상 주변 차량의 통행을 최대한 보장하는 모터케이드(차량 행렬) 운영 방식으로 개선했다"고 밝혔다.

경찰은 23일 국회 행정안전위원회의 서울경찰청 국정감사에서 김 여사의 마포대교 방문 당시 과도한 경호가 이뤄졌다는 지적에 대해 이같이 조치했다고 보고했다. 경찰은 "좌·우회 진입 차량의 통행을 최대한 보장하고, 하위 차로로 일반 차량이 통행하도록 하는 한편, 주요 인사 차량 대열이 통과하기 임박한 시점에 신호기를 조작하는 등 통제가 아닌 소통에 주력하겠다"고 설명했다.





한편 김건희 여사는 지난해 9월10일 저녁 '세계 자살 예방의 날'을 맞아 마포대교를 도보로 순찰했는데 당시 경찰이 다리 진입 등 교통을 통제한 게 아니냐는 의혹이 제기된 바 있다.





이현우 기자 knos84@asiae.co.kr

