민주당 전남도당, 도당위원장 선출 절차 돌입

선거관리위원회 개최…7가지 안건 의결

더불어민주당 전남도당 선거관리위원회(위원장 최형식)는 23일 1차 회의를 열고, 전남도당위원장 선출 및 선거 일정 등의 7가지 안건을 의결했다.

도당위원장 선출을 위한 경선 방법은 권리당원 및 전국대의원 ARS 투표로 3일간 진행되며 권리당원 및 전국대의원 유효투표 결과를 90대 10의 비율로 반영해 최종 선출된다.

전국대의원 및 권리당원 선거권은 지난 3월 31일 이전까지 입당한 당원 중 2024년 10월 1일 ~2025년 9월 30일까지 6회 이상의 당비를 납부한 당원에게 부여된다.

한편, 선관위는 27일부터 후보자 등록을 시작으로 11월 2일 도당위원장 선출일까지 선거 전반을 관리하며, 선거인명부 작성, 투개표관리, 당선인 결정 및 선포 등에 관한 업무를 담당한다. 아울러 업무 효율성을 높이고 원활한 당무 처리 등을 위한 분과위원회를 설치했다.





최형식 선관위원장은 "10년 만에 경선을 통한 전남도당위원장 선출이 예상되는 만큼 임시당원대회가 축제의 현장이 되길 바란다"며 "다만, 금품 선거 및 후보자 비방 등 불법 선거운동에는 엄중히 책임을 물을 것이라"고 했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

