WSJ "트럼프 행정부, 양자컴퓨팅 기업 지분 확보 추진"

아이온큐·리게티 컴퓨팅·D-웨이브 퀀텀 등
도널드 트럼프 미국 행정부가 여러 양자 컴퓨팅 기업들에 연방 자금 지원을 대가로 주식 지분을 확보하기 위한 협의를 진행 중이라고 월스트리트저널(WSJ)이 22일(현지시간) 보도했다.
아이온큐, 리게티 컴퓨팅, D-웨이브 퀀텀 등이 미국 정부의 유망 기술기업 지원사업 자금을 받는 조건으로 정부에 지분을 주는 방안을 논의하고 있다고 WSJ는 관계자를 인용해 전했다. 퀀텀 컴퓨팅, 애텀 컴퓨팅 등도 유사한 방법을 검토 중이다.
각 기업은 연방정부로부터 최소 1000만달러 자금 지원을 받는 방안을 논의하고 있다. 다른 기술 기업들도 지원을 받으려고 경쟁할 것으로 예상된다.
양자컴퓨팅 기업들과의 협의는 아직 마무리되지 않았으며 변경될 수 있다. 상무부의 사업 공고 문건을 보면 주식 지분뿐만 아니라 특별허가, 지식재산권 사용권, 로열티, 수익배분 등에 관한 조건도 포함될 수 있다.
WSJ는 트럼프 행정부가 양자 컴퓨팅을 경제 핵심 분야로 보고 개입을 확대하고 있다는 신호라고 설명했다.
소식통에 따르면 양자컴퓨팅 업계와 정부의 협의를 주도하는 인물은 올해 2월에 지명돼 6월에 취임한 폴 더바 상무부 부장관이다.
그는 트럼프 1기 행정부에서 에너지부 과학 담당 차관을 지낸 뒤 '보어 퀀텀 테크놀로지'라는 양자컴퓨팅 기업을 공동 창업하고 4년간 최고경영자(CEO)를 지냈다. 다만 이 회사는 이번 자금 지원 대상에 포함되지 않았다고 상무부 관계자는 전했다
트럼프 2기 행정부는 핵심 산업 분야 기업들을 지원하는 대가로 기업의 주식 지분을 연방정부가 확보한다는 정책 기조다. 지난 8월엔 전임 조 바이든 행정부에서 인텔에 주기로 약속한 지원금의 대가로 이 회사 지분 10%를 받기로 했다. 이에 따라 미국 연방정부는 인텔의 최대 주주가 될 전망이다.
지금 뜨는 뉴스
지난 7월 미국 최대 희토류 생산업체 MP머티리얼스는 미 국방부가 이 회사에 4억달러를 투자해 15%의 지분을 취득하고 최대 주주가 되기로 했다고 발표했다.
오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>