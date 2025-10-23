인크레더블버즈 누트라코스, CJ온스타일 홈쇼핑 방송서 완판 기록

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

코스닥 상장사 인크레더블버즈(대표이사 임신영)의 이탈리아 더마뉴트리션 브랜드 누트라코스(Nutrakos) 제품이 최근 CJ온스타일 '김성은의 잘사는언니들'에서 목표 전량 매진을 기록, 괄목할 성과를 달성했다고 23일 밝혔다.

누트라코스 아미노샷 드링커블은 홈쇼핑 방송 시작과 동시에 빠른 주문이 이어져 준비된 물량이 모두 소진됐다. 특히 이번 CJ온스타일 방송에서는 한정 특가 구성 및 특별 사은 혜택이 제공돼 인기를 더했다.

누트라코스 아미노샷 드링커블은 누적 800만 포 판매를 기록하며 소비자 신뢰를 입증한 상품이다. AA 특허받은 아미노산 배합(미국특허 NO.1024294510000)을 적용, 피부를 구성하는 주요 아미노산 6종을 최적 비율로 배합한 것이 특징이다. 또 75달톤 초저분자(최다 함량 글리신 기준)로 체내 흡수율을 극대화해 피부 속부터 탄력과 윤기를 강화한다.

증정품으로 제공된 신제품 액티브는 10가지의 아미노산과 SMC의 배합비율 특허성분으로 미토콘드리아를 자극하고 세포 에너지를 활성화해 퍼포먼스 향상을 돕는 새로운 루틴을 제안해 주목받았다.

인크레더블버즈는 이번 홈쇼핑 완판을 계기로 B2C 사업 확대와 고객 접점 다변화를 가속화할 계획이다. 여러 홈쇼핑 채널을 통해 소비자 대상 판매를 더욱 강화할 예정이다.





AD

인크레더블버즈 관계자는 "누트라코스는 축적된 연구개발 역량과 과학적 근거를 기반으로 미국 및 유럽 특허 성분의 기술력을 통해 인체 생리학에 최적화된 영양 솔루션을 제안해왔다"며 "앞으로 다양한 채널을 통해 브랜드의 기술력과 차별화된 가치를 제공하겠다"고 말했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>