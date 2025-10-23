여행자의 시선으로 본 서울의 풍경...세종예술아카데미 여행드로잉展

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

24일~11월15일까지 세종문화회관

드로잉 전문 작가 4인과 시민 39명 참가

세종문화회관은 24일부터 11월15일까지 세종문화회관 세종이야기 한글갤러리에서 여행자의 눈으로 다양한 서울의 모습과 일상을 그려낸 전시 '스테들러와 함께하는 세종예술아카데미 여행드로잉展 Everybody can draw!' 를 개최한다.

재재나무의 '차가웠던 종로의 밤'. 세종문화회관

세종문화회관이 주최하고 스테들러코리아가 지원하는 이번 전시는 정연석, 정승빈, 지니, 재재나무 등 대한민국의 여행드로잉 전문 작가 4인과 시민 작가 39명이 참여한다. 지난 3월부터 6월까지 진행된 세종예술아카데미 강좌' 스테들러펜과 함께하는 여행드로잉 클래스'에서 여행드로잉의 기초부터 심화 과정을 통해 작품을 완성했으며 총 89점의 여행드로잉 작품을 전시한다.

안호상 세종문화회관 사장은 "우리가 매일 마주하는 서울은 전통과 현대가 함께 어우러진 문화예술 도시이자 빛나는 가치를 지니고 있다. 이번 전시가 일상 속 서울과 더불어 새로운 서울을 발견하는 특별한 시간이 되길 바란다"며 "세종문화회관은 앞으로도 기업과 협력해 모두가 일상에서 예술을 쉽게 접하고 실현할 기회를 확장해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

이번 전시를 지원한 이관주 스테들러코리아 대표는 "많은 시민이 예술이 멀리 동떨어져 존재하는 것이 아닌 우리 삶의 일부분에서 매 순간 가치를 발휘하고 있다는 것을 느끼고 경험하는 소중한 기회가 되길 바란다"고 전했다.

전시는 서울을 대표하는 4개 행정구(중구, 종로구, 용산구, 동대문구)를 태마로 구성된다. '서울 중구' 테마는 건축을 전공한 정연석 작가의 지도로 세월의 흔적을 담고 있는 인사동, 종로, 을지로 등지의 건축물을 그림으로 표현했다. '서울 용산구'는 정승빈 작가의 지도로 해방촌, 이태원 등지의 오랜 골목들과 뉘엿뉘엿 노을 지는 순간을 그림으로 담았다. '서울 동대문구'는 지니 작가의 지도로 역동적인 동대문을 묘사한다. '서울종로구'는 재재나무 작가의 지도로 이화동, 수성동계곡, 북촌 등 서울의 과거와 현재가 공존하는 공간을 작품으로 선보인다.





이번 전시는 오는 11월15일까지 세종문화회관 세종이야기에 위치한 한글갤러리에서 진행되며 관람료는 무료다. 4인의 전문작가 작품을 컬러링으로 경험할 수 있는 '컬러링 체험' 등 누구나 참여 가능한 이벤트도 운영된다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

