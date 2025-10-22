북한, '4兆 규모' 가상자산 불법 탈취…중·러 브로커 통해 현금화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

북한이 지난해 1월부터 올해 9월까지 4조원 규모(28억5000만달러)의 가상자산을 불법적으로 탈취한 것으로 집계됐다. 탈취한 가상자산은 중국, 러시아 등 소재 해외 브로커를 통해 현금화한 것으로 파악됐다.

한·미·일 주도로 총 11개국이 참여하는 '다국적 대북제재 모니터링팀(MSMT)'은 22일 이 같은 내용이 담긴 대북제재 이행 감시 보고서를 발간했다. 이번 보고서는 '북한의 불법 사이버 활동'을 주제로 작성됐으며, 지난 5월 첫 보고서에 이어 두 번째다.

보고서에 따르면 북한은 올해에만 2조3200억원(16.5억달러) 규모의 가상자산을 탈취했다. 북한은 탈취한 가상자산을 세탁해 중국, 러시아, 홍콩, 캄보디아 등에 소재한 해외 브로커들을 통해 현금화했다. 북한의 해외 IT 인력은 이들 국가를 포함해 최소 8개국에 약 1000~2000명이 체류 중이며, 정찰총국·원자력공업성·군수공업부 등 유엔 제재 대상 단체의 하위기관에 소속돼 소득의 절반가량을 북한에 송금하고 있다.

특히 보고서에는 북한이 탈취한 가상자산 자금 세탁 및 현금화에 캄보디아 금융 플랫폼 '후이원(Huione)'이 활용됐다는 내용이 적시됐다. 캄보디아 소재 북한 국적자가 2022년 3월 베트남 기업 액시 인피니티(Axie Infinity)를 해킹해 탈취한 6억달러 규모의 자금을 세탁하는 과정에서 후이원 페이 계정을 활용한 것으로 파악됐다. 이에 최근 미국 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 모기업인 후이원 그룹을 '주요 자금세탁 우려 금융기관'으로 최종 지정했다. 캄보디아 중앙은행은 후이원 페이 라이선스를 박탈했으나, 여전히 캄보디아 내에서 운영되고 있다.

한편 이번 보고서는 그간 파편화돼있던 북한의 불법 사이버 활동 관련 정보를 수집해 전반적 그림을 제시한 최초의 종합 보고서라는 데 의미가 있다. 특히 북한의 당·정·군 산하 사이버 조직을 총망라해 관계도로 도식화했다.





외교부 당국자는 "북한의 가상자산 탈취·세탁과 IT 인력 활동 과정에서 드러난 다양한 유엔 대북제재 위반 활동에 대한 국제사회의 주의를 환기하고, 북한 사이버 활동의 수법과 위험성에 대한 경각심을 고취하는 데 기여할 것으로 평가된다"고 밝혔다.





