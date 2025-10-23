구미시, 'SEDEX 2025' 투자유치 총력전 "반도체는 구미에서!"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국내 최대 반도체 전시회서 KTL과 공동 홍보관 운영

반도체 특화단지·하이테크밸리 강점 앞세워 기업 유치

경북 구미시는 10월 22일부터 24일까지 서울 코엑스에서 열리는 '제27회 반도체 대전(SEDEX 2025)'에 참가해 국내외 반도체 기업을 대상으로 구미의 우수한 투자환경과 지원정책을 집중적으로 홍보한다.

한국반도체산업협회(KSIA)가 주최하는 이번 전시회는 메모리, 시스템, 장비·부품, 센서 등 반도체 전 분야를 아우르는 국내 최대 규모의 전문 박람회다. 280여 개 기업과 6만여 명의 업계 관계자가 참여해 최신 기술과 산업 동향을 공유한다.

구미시는 이번 행사에서 국내 대표 시험·검사·인증기관인 한국산업기술시험원(KTL)과 공동 부스를 운영한다.

시는 수도권 및 국내 반도체 기업을 대상으로 '찾아가는 투자유치홍보단'을 운영해 맞춤형 투자 상담을 진행하고, 시의 투자환경과 행·재정적 지원정책을 적극적으로 홍보한다.

구미시는 이번 행사에서 국내 대표 시험·검사·인증기관인 한국산업기술시험원(KTL)과 공동 부스를 운영했다./구미시제공

AD

특히 1969년 조성된 구미국가산단과 신규 조성 중인 구미 하이테크밸리의 우수한 전력·용수 인프라, 물류 접근성, 숙련된 인력공급 체계 등 뛰어난 입지 여건을 강조한다.

또한 반도체 소재·부품·장비 기업이 안정적으로 성장할 수 있는 산업 생태계와 체계적인 지원 시스템을 소개해 기업들의 투자 매력도를 한층 높일 계획이다.

현장 상담을 통해 유망 기업을 발굴하고, 판로개척과 네트워크 확장을 지원하는 방안도 함께 모색한다. 향후에는 구미시와 경상북도, 유관기관이 연계해 현장 실사와 입지 제안을 진행하며, 상담에서 실제 투자로 이어질 수 있도록 투자유치 절차를 체계화할 방침이다.

한편 구미시는 지난해 7월 반도체 분야 국가 첨단전략산업 특화단지(구미 반도체특화단지)로 지정됐다. 이는 수도권에 집중된 반도체 공급망을 안정화하고, 장비·부품 기업의 협력기지로서 국내 반도체 산업의 균형 발전을 이끌 핵심 거점으로 평가받고 있다.





AD

김장호 구미시장은 "구미는 국가산단의 풍부한 산업 경험과 하이테크밸리의 혁신 역량, 대구·경북 통합 신공항 배후도시로서의 물류 경쟁력을 모두 갖춘 도시"라며 "이번 SEDEX 참가를 계기로 구미가 반도체 산업의 글로벌 중심지로 도약할 수 있도록 기업과의 협력을 확대해 나가겠다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>