네이버, APEC 외국인 방문객에 경주 소개…'비로컬위크' 캠페인

다국어 네이버 지도로 경주 상점 소개

네이버는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 개최를 기념해 외국인 방문객에게 경주 고유의 문화와 특색을 알리는 '비로컬위크' 캠페인을 경주 황리단길을 중심으로 진행한다고 22일 밝혔다.

비로컬위크는 APEC 기간에 경주를 찾는 외국인 방문객들이 경주의 문화와 특색을 경험할 수 있도록 지원하는 캠페인이다. 네이버의 서비스를 통해 외국인들의 유적지·관광지를 방문과 로컬 상점들을 이용을 도울 예정이다.

네이버는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 개최를 기념해 외국인 방문객에게 경주 고유의 문화와 특색을 알리는 '비로컬위크' 캠페인을 진행한다. 네이버 제공

네이버는 영어, 중국, 일본어 등 다국어 버전의 네이버 지도를 통해 경주 황리단길에 위치한 식당, 카페, 공방 등 30여개의 로컬 상점들을 소개할 예정이다. 비로컬위크 캠페인은 오는 25일부터 31일까지 일주일간 진행된다.

비로컬위크에 참여하는 일부 로컬 상점에는 네이버페이의 오프라인 통합 단말기인 '네이버페이(Npay) 커넥트'가 시범 도입될 예정이다. 황리단길을 비롯한 경주의 숨은 맛집과 골목을 소개하는 '비로컬위크' 클립 크리에이터 챌린지도 이달 25일부터 31일까지 진행된다.

아울러 오는 23일부터는 네이버지도에 랜드마크를 3차원으로 구현한 '플라잉뷰 3D' 기능이 도입돼 이용자들이 경주 유적지 주변 지역을 입체감 있게 볼 수 있게 된다. 네이버지도에서 '경주' 지역명을 검색하면 지역 인기 장소와 추천 맛집, 카페, 액티비티 등을 인공지능(AI)으로 추천해주는 '발견피드'도 처음 도입된다.

한편, 최수연 네이버 대표는 APEC 기간 캠페인이 열리는 현장을 찾아 경주 지역 소상공인과 만날 예정이다.





최 대표는 "전 세계적 주목도가 높은 APEC 정상회의가 유구한 역사가 살아있는 경주에서 개최되는 만큼, 이번 캠페인을 통해 외국인 방문객들이 로컬의 가치를 발견하고 경주 고유의 문화와 특색을 더 많이 경험하는 기회가 되기를 기대한다"며 "앞으로도 네이버는 로컬의 다양성과 가치가 확산될 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

네이버는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 개최를 기념해 외국인 방문객에게 경주 고유의 문화와 특색을 알리는 '비로컬위크' 캠페인을 진행한다. 경주시 일대에 비로컬위크를 알리는 현수막이 붙어 있다. 네이버 제공





