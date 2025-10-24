[스마트금융대상]초보·전문투자자 모두 만족한 편의성 혁신

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

혁신 부문 최우수상 '키움증권'

키움증권이 '2025 아시아스마트금융대상'의 모바일트레이딩시스템(MTS) 평가에서 혁신 부문 최우수상을 차지했다.

엄주성 키움증권 대표이사. 키움증권

국내 주식시장 점유율 20년 연속 1위에 빛나는 키움증권은 트레이딩 플랫폼 역량에 인공지능(AI)과 최신 모바일 기술을 접목해 초보자도 쉽게 접근하면서 전문가도 만족할 수 있는 투자 환경을 구현했다.

지난달 키움증권은 개인 투자자들의 투자 편의성을 극대화하기 위해 MTS '영웅문S#'에 '간편모드'를 새롭게 선보였다. 기존 영웅문S#의 방대하고 전문적인 기능들 속에서 초보 투자자들이 어려움을 겪지 않도록, 핵심 기능들만 모아 직관적이고 쉬운 사용자 경험을 제공하는 데 집중했다.

사용자 경험 외에도 간편모드는 투자자가 가장 많이 사용하는 기능들을 집약해 간편함과 전문성을 동시에 확보했다. 먼저, 매수매도 주문뿐만 아니라 예수금 충전, 환전, 포인트 사용, 소수점 매매까지 모두 한 화면에서 처리할 수 있다.

최근 인기를 끌고 있는' 주식 더모으기'는 터치 몇 번으로 실행할 수 있도록 더욱 간결해져, 더 쉬워진 주식 더모으기로 돌아왔다. 업계 최고 수준으로 평가받아온 조건검색 기능 역시 '슬림' 버전으로 재구성해 복잡한 설정 없이 직관적으로 활용할 수 있다.





실시간 랭킹과 키움 상위 종목 등 차별화된 전문 콘텐츠도 간편하게 확인할 수 있다. 여기에 투자 정보를 더 쉽게 접할 수 있는 기능도 추가됐다. 리포트를 웹툰 형식으로 제공하는 '리포툰'과 최신 트렌드 및 이슈를 빠르게 확인할 수 있는'투자 특화 쇼츠 영상'이 탑재됐다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr

