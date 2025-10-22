한국무역학회, 창립 50주년 기념 추계국제학술대회 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘AI 시대 스마트 K-무역 전략’ 논의



북극항로·부산 물류산업 미래 조명

한국무역학회(회장 박영태 동의대 무역학과 교수)가 지난 17일 파크하얏트 부산에서 '창립 50주년 기념 추계국제학술대회'를 개최했다.

한국무역학회가 창립 50주년 기념 추계국제학술대회를 개최하고 기념촬영하고 있다.

이날 개회식에는 전재수 해양수산부 장관, 박형준 부산시장, 안병길 한국해양진흥공사 사장, 박성호 부산진해경제자유구역청장 등 산·관·학 주요 인사들이 참석해 축하를 전했다.

이 학술대회는 '글로벌 AI시대 스마트 K-무역의 방향과 과제(Ⅲ)'를 주제로, '북극항로와 글로벌 허브도시를 위한 부산 물류산업 고도화 전략'을 핵심 의제로 다뤘다.

기조발표 세션에서는 ▲장하용 부산연구원 박사가 '북극항로 연관산업 생태계 변화와 글로벌 무역허브 경쟁력 강화전략'을 ▲정영두 한국해양진흥공사 박사가 '북극항로 개척과 해상 공급망 안정화'를 주제로 발표했다.

이어 진행된 무역진흥상 시상식에서는 기업부문에 파나시아 이수태 대표이사, 개인부문에 신대동관세법인 정영화 대표관세사가 각각 수상했다. 두 수상자는 불확실한 글로벌 경제 속에서도 헌신적인 노력으로 국가 무역 경쟁력 강화와 산업 발전에 기여한 공로를 인정받았다.

박영태 회장은 "AI 기반 디지털 전환과 지정학적 리스크가 맞물리며 무역 질서의 불확실성이 커지고 있다"며 "이번 학술대회는 북극항로를 활용한 공급망 안정화와 부산의 글로벌 허브 도약 전략을 모색하는 의미 있는 자리였다"고 말했다.





1974년 창립된 한국무역학회는 국내 최대 무역 전문 학술단체로 현재 약 6000명의 회원이 활동 중이다. SSCI 등재 영문학술지 Journal of Korea Trade(JKT)를 연 8회, KCI 등재 무역학회지를 연 6회 발간하고 있다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

