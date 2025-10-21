유튜브 따라 '스프레이 파스'로 벌레 잡으려다 불…아기 살리고 숨진 엄마

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중실화·과실치사 혐의 20대 체포

경기 오산시에서 20대 여성이 라이터와 스프레이 파스를 이용해 바퀴벌레를 잡으려다 화재가 발생해 생후 2개월 아기를 둔 30대 엄마가 숨졌다.

21일 경기 오산경찰서는 전날 중실화 및 과실치사 혐의로 20대 여성 A씨에 대한 구속영장을 신청했다고 밝혔다. A씨는 전날 오전 5시 35분쯤 오산시 궐동 한 5층짜리 상가주택 2층 세대에 불을 낸 혐의를 받는다.

불이 나자 5층에 사는 30대 여성 중국 교포 B씨가 창문을 통해 대피하던 중 1층 바닥으로 떨어지면서 크게 다쳐 인근 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다. 특히 이 여성은 남편과 함께 생후 2개월 아기부터 챙긴 것으로 알려졌다.

20일 오전 경기 오산시의 한 상가 주택 화재 현장. 경기 소방 당국 제공

B씨는 창문을 열어 큰 소리로 구조를 요청했고, 바로 옆 건물 같은 층 세대 주민은 아기를 건네받아 생명을 구했다. 이후 B씨의 남편도 창문을 통해 옆 건물로 건너가 탈출에 성공했다. 불이 난 상가주택과 바로 옆 건물은 거리가 가까웠던 것으로 알려졌다.

경찰은 다량의 연기 탓에 계단 쪽으로는 대피할 수 없게 된 B씨 부부가 불가피하게 창문을 통해 탈출하려 한 것으로 보고 있다.

다른 주민 8명 역시 연기를 흡입하는 등 부상을 입어 병원 치료 중이고, 14명은 스스로 대피한 것으로 나타났다. 연면적이 940㎡인 해당 상가주택에는 층별로 지상 1층 음식점, 2~5층 주택(32세대)이 각각 들어서 있다.

20일 경기 오산의 한 상가주택에 화재가 발생해 창문으로 연기가 퍼져 나오고 있다. 이 사고로 5층에 거주하던 30대 여성 1명이 숨졌다. 경기도소방재난본부 제공

A씨는 라이터를 켠 채 스프레이 파스를 뿌려 '화염방사기'처럼 불을 뿜어내 바퀴벌레를 잡으려다 화재를 낸 것으로 조사됐다. 당시 A씨는 음주나 약물 복용 상태는 아니었다. 정신질환도 없는 것으로 알려졌다.

A씨는 "유튜브에서 본 적이 있는 방법으로 바퀴벌레를 잡으려 했다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.





경찰은 A씨 구속 여부가 결정되는 대로 자세한 사건 경위를 조사할 방침이다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

