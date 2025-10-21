방세환 시장 "지역 주도·시민 참여가 핵심…지속가능발전 정책 이정표 될 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주시, '지속가능발전 지방정부 정책포럼 IN 광주' 성료

미래 도시 모델 제시…"지역이 주도하고 시민이 함께"

지방정부의 지속가능발전 정책을 공유하고 미래 도시 모델을 제시하기 위한 '2025년 지속가능발전 지방정부 정책포럼 IN 광주'가 21일 경기 광주시 평생학습관에서 성황리에 개최됐다.

방세환 광주시장 등이 참석한 가운데 '2025년 지속가능발전 지방정부 정책포럼 IN 광주'가 21일 경기 광주시 평생학습관에서 개최하고 있다. 경기 광주시 제공

AD

이번 포럼은 광주시와 지속가능발전지방정부협의회가 공동 주최·주관하고 이클레이(ICLEI) 한국사무소 등 여러 협력 기관이 함께해 지역 간 지속가능발전 협력의 폭을 넓혔다.

포럼은 ▲지속가능발전 현황과 과제 ▲정책 사례 공유 등을 중심으로 오전과 오후 세션으로 나눠 진행됐다.

오전 세션에서는 '지방정부 지속가능발전 정책 2025, 그리고 5년의 과제'를 주제로 국가·지방·시민·민간이 함께 만드는 지속가능한 미래에 대해 논의하며 각계 전문가들이 시대적 책무와 실천 방향을 공유했다.

이어 오후에 열린 토크콘서트에서는 지속가능발전 지방정부협의회장과 이클레이 한국사무소장, 문태훈 교수가 참여해 '지속가능한 지방정부, 지속가능한 미래'를 주제로 각자의 비전과 실행 전략을 제시하며 참석자들의 높은 관심을 이끌었다.

이외에도 행사 중에는 '스펙트럼 대화', 기념촬영, 산림박람회 현장 방문 등의 프로그램이 진행돼 초청 인사들이 광주시의 생태적 실천 사례를 직접 체험하는 의미 있는 시간을 가졌다.





AD

방세환 광주시장이 21일 '2025년 지속가능발전 지방정부 정책포럼 IN 광주'에 참석해 인사말을 하고 있다. 경기 광주시 제공

방세환 시장은 "지속가능한 미래는 지역이 주도하고 시민과 함께 만들어가야 한다"며 "이번 포럼이 대한민국 지방정부의 지속가능발전 정책에 있어 중요한 이정표가 될 것"이라고 밝혔다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>