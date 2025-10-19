용산구, '관광명소 모바일 스탬프투어' 운영 개시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

선착순 200명에게 기념품 증정

서울 용산구(구청장 박희영)는 오는 20일부터 12월 31일까지 ‘용산 팡팡! 도장 팡팡! 2025 용산구 관광명소 모바일 스탬프투어’를 운영한다.

용산구 관광명소 모바일 스탬프투어. 용산구 제공.

AD

이번 프로그램은 관광객이 스마트폰이나 태블릿을 통해 용산의 대표 명소를 직접 방문하고, 위치 확인 시스템(GPS) 기반의 모바일 전자지도에서 도장을 획득하는 참여형 관광 이벤트다.

투어 대상지는 ▲장교숙소 5단지 ▲용산역사박물관 ▲녹사평광장 ▲전쟁기념관 ▲백범김구기념관 ▲국립중앙박물관 ▲순교성지 새남터 등 7곳으로, 역사·문화·휴식이 조화를 이루는 용산의 대표 관광명소로 구성됐다.

녹사평광장은 이태원관광특구의 시작점으로, 도심 속 다양한 세대가 어울릴 수 있는 열린 휴식 공간이다. 용산역사박물관은 국가등록문화유산인 용산철도병원을 개보수해 지역 근현대사와 용산의 변천사를 기록한 전문 박물관이다.

참여 방법은 ‘용산 관광 전자지도’에 접속해 회원가입 후 7개 명소 중 5곳을 방문하면 GPS 인증을 통해 자동으로 도장이 발급된다. 도장 5개를 모두 모은 뒤 설문조사를 완료한 선착순 200명에게는 여행용 파우치 8종을 기념품으로 증정한다. ‘용산 관광 전자지도’는 포스터 내 QR코드 인식 또는 네이버 포털 검색을 통해 접속할 수 있다.

용산구는 이번 모바일 스탬프투어를 통해 젊은 세대와 외국인 관광객의 참여를 확대하고, 디지털 기반 관광 콘텐츠를 활성화해 ‘현대적 관광도시 용산’의 이미지를 강화할 계획이다.





AD

박희영 용산구청장은 “모바일 스탬프투어는 누구나 손쉽게 참여할 수 있는 프로그램으로, 가족이나 친구와 함께 용산 곳곳을 돌아보며 즐거운 추억을 쌓기 좋은 기회가 될 것”이라며 “앞으로도 많은 분들이 용산을 찾을 수 있도록 지역의 풍부하고 매력적인 관광자원을 널리 알리는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>