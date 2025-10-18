英국왕, 내주 바티칸서 교황과 기도…500년 만에 처음

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

영국 성공회의 명목상 수장인 찰스 3세 영국 국왕이 오는 22∼23일(현지시간) 바티칸을 국빈 방문해 레오 14세 교황과 만난다.

버킹엄궁은 17일(현지시간) 찰스 3세와 커밀라 왕비가 오는 22~23일 바티칸을 국빈 방문해 23일 바티칸 시스티나 성당에서 열리는 에큐메니컬(교회 일치) 기도회에 참석한다고 밝혔다. 영국 매체들에 따르면 성공회 수장인 영국 국왕이 가톨릭 교황과 함께 기도하는 것은 약 500년 만에 처음이다. 헨리 8세 영국 국왕이 1534년 수장령을 선포하면서 로마 가톨릭교회와는 공식적으로 단절이 됐다.

종교개혁 이후 영국 국왕이 바티칸을 공식적으로 방문한 것은 1961년 찰스 3세의 어머니인 엘리자베스 2세 여왕이 처음이었다.

영국 찰스 3세 국왕(왼쪽)과 카밀라 왕비.

찰스 3세는 당초 지난 4월 바티칸을 방문할 계획이었지만, 당시 지금은 선종한 프란치스코 교황의 건강 문제로 연기됐다. 찰스 3세는 대신 이탈리아를 방문해 프란치스코 교황을 잠시 문병했다. 이번 방문에서 찰스 3세는 레오 14세와 함께 자연환경 문제에 초점을 맞출 예정이다. 예배는 '창조물 보호'를 주제로 하며 이들은 지속가능성에 관한 회의에도 함께 참석한다. 예배는 레오 14세 교황과 스티븐 코트럴 요크 대주교가 공동 집전한다.

찰스 3세는 이번 방문 중 바티칸 밖 로마에 있는 성바오로 성당도 방문한다. 성바오로 성당은 과거 잉글랜드 국왕들이 자금을 지원했던 곳이다. 이곳에서 찰스 3세는 '왕실 협력자(Royal Confrater)' 칭호를 받고, 찰스 3세의 문장으로 장식된 특별 의자도 선물 받는다. 이 의자는 후대 영국 국왕을 위해 성당에 보존된다.

교황 레오 14세. 로이터 연합뉴스

성공회 대변인은 "이번에 받는 칭호는 국왕에게 아무런 책무도 부여하지 않으며 성공회 수장으로서 국왕의 지위에도 변화가 없다"며 "신자들과 사람들을 화합하려는 노력에 대한 헌사"라고 설명했다.





한편 가톨릭과 성공회는 여성 사제 서품, 성직 독신 제도, 교황 권위 등 여러 교리에서 차이가 있다. 16세기 영국의 헨리 8세는 교황이 그의 이혼을 허락하지 않자 로마 교황청과 결별한다. 헨리 8세는 영국 내 교회의 최고 권위는 교황이 아닌 국왕 자신임을 선언하는 수장령을 선포했는데, 이로 인해 교회 재산, 성직 임명권, 교리 문제 등 교회의 모든 통제권이 국왕에게 넘어가게 됐다. 이로 인해 탄생한 것이 영국 국교회, 즉 성공회다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr

