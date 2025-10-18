[2025국감]이혁 주일대사 "다카이치 총리 선출된다고 봐도 돼"(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이혁 주일 한국대사가 18일 이시바 시게루 일본 총리의 후임으로 유력시되는 다카이치 사나에 자민당 신임 총재의 총리 선출 가능성과 관련해 "거의 (총리로) 선출된다고 봐도 될 것 같다"고 밝혔다.

이 대사는 이날 도쿄 주일 한국대사관에서 열린 국회 외교통일위원회 국정감사에서 다카이치 총재가 총리가 될 가능성이 크냐는 질문을 받고 이같이 답했다.

다카이치 총재는 지난 10일 연립 공명당이 연정 이탈을 선언하면서 총리 선출이 위태로운 상황에 몰렸으나 자민당과 제2야당 일본유신회 간 새로운 연정 추진을 위한 정책 협의가 개시되면서 총리 취임이 다시 유력시되고 있다. 양측은 전날 정책 협의 후 "크게 진전했다"고 밝혔다.

이 대사는 양국 관계와 관련해 "현재 좋은 상태인 외교관계를 바탕으로 서로 국익에 도움이 될 많은 분야에서 협력과 교류가 이뤄져야 한다고 생각한다"며 "한미일 안보, 국방 협력 강화는 시대 추세가 된 것 같다"고 말했다.

이 대사는 윤석열 정부 때 강제 동원 피해자 문제 해결책으로 추진된 제3자 변제 해법에 일본 전범 기업들은 참여하지 않고 있다는 지적에 대해서는 "자발적으로 기부하도록 다양한 방법을 강구하고 있다"고 밝혔다.

이 대사는 올해 한국 정부가 주최할 사도광산 추도식 일정과 관련해서는 "시기는 11월말 정도로 생각한다"며 작년에 열린 11월 24일과 비교해 "그 언저리에 가게 될 것"이라고 말했다.





이 대사는 송언석 국민의힘 의원이 나루히토 일왕의 부친인 아키히토 상왕의 방한 추진을 제안하자 "굉장히 신중하고 사려 깊게 접근해야 한다. 일왕이 언제가 되든 방한하는 게 좋겠다고 생각하지만 제 임기 중에 한다고는 말씀 못 드린다"고 밝혔다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

