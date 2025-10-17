순천시·경찰·모범운전자회, 추석 성묘객 교통봉사 활동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

추모공원·공원묘지 등 교통혼잡 해소

순천시는 경찰·모범운전자회와 공동으로 올해 추석 연휴기간 추모공원과 공원묘지에서 성묘객 집중에 따른 교통혼잡 해소를 위해 차량소통 봉사활동을 펼쳤다. 순천시 제공

전남 순천시는 경찰·모범운전자회와 공동으로 올해 추석 연휴기간 추모공원과 공원묘지에서 성묘객 집중에 따른 교통혼잡 해소를 위해 차량소통 봉사활동을 펼쳤다고 17일 밝혔다.

시는 성묘객으로 인해 교통이 상습적으로 정체되는 구간에 공무원 20여명과 순천경찰서 및 모범운전자회가 함께 교통정리와 주정차 안내를 통해 성묘객들의 안전과 편의를 제공했다.

봉사활동은 지난 2023년부터 시작됐으며, 모범운전자회 회원 19명은 오전 8~12시 추모공원 입구에서 봉안당 주차장까지 교통정리에 참여해 성묘객이 불편을 겪지 않도록 안내했다.

문봉현 모범운전자회장은 "설과 추석 명절이 되면 추모공원에서 회원들과 자발적으로 성묘객 교통정리에 참여하고 있다"며 "추모공원을 찾는 성묘객이 불편 없이 성묘할 수 있도록 도움을 줘 기쁘다"고 말했다.





한편 올 추석 연휴동안 추모공원과 공원묘지를 찾은 성묘객은 4만1,000여명에 달했으며, 시는 추석 명절 당일 오전 7시부터 조기 개장하고 오후 6시까지 2시간 확대 운영해 성묘객에게 편의를 제공했다.





호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr

