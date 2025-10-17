고양시, '투자와 도전의 무대' 창업오디션 고양 IR데이 30일 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

10개 창업기업·벤처투자자·창업지원기관 참여

투자유치 기대감 ↑

경기 고양특례시(시장 이동환)는 오는 30일 일산서구청 가와지 대강당에서 창업오디션'2025년 하반기 고양 아이알(IR)데이'를 개최한다고 17일 밝혔다.

창업오디션 고양 IR데이 포스터. 고양특례시 제공

이번 행사는 성장 가능성 있는 창업기업과 투자자, 창업지원기관 간의 만남의 장으로, 창업기업에 투자 유치 연계, 사업 파트너십 구축, 네트워킹 확대 등 다양한 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

시는 지난 8월 25일부터 고양 아이알(IR)데이 창업기업을 모집했다. 총 47개사가 신청해 1차 서류평가와 2차 발표 평가 절차를 거쳐 최종 10개사가 선정됐다.

선정된 창업기업은 투자유치를 위한 전문가 멘토링을 받았으며, 아이알(IR)데이에서 혁신적인 창업 제품과 서비스에 대해 열띤 피칭을 선보일 예정이다.

이날 발표 심사와 투자는 고양청년창업펀드 및 고양벤처펀드 운용사 등 10명의 벤처투자자와 창업기획자들이 참여해 진행한다.





시 관계자는 "상반기 대회에서 성장상을 수상한 ㈜빌드코퍼레이션(대표 이준호)이 투자유치에 성공하는 성과를 이룩했다"며 "이번 대회에서도 우수 창업기업과 투자자 간의 소중한 소통을 통해 투자 성과가 이루어지기를 기대한다"고 전했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

