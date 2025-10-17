성남시, '서울 ADEX 2025' 기업공동관 운영…지역 항공·방위산업체 10곳 참가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역 항공·방위산업체 10개사 참여

시민 무료입장·성남 미션투어 진행



경기 성남시(시장 신상진)는 오는 20일부터 24일까지 경기도 고양시 킨텍스에서 열리는 '서울 국제 항공·우주 및 방위산업 전시회(서울 ADEX 2025 in 성남)'에 기업공동관을 처음으로 운영한다.

서울 ADEX 2023. 성남시 제공

'서울 ADEX 2025'는 국내 최대 규모의 항공우주 및 방위산업 전시회로, 올해는 17일부터 24일까지 서울공항과 킨텍스에서 8일간 열린다. 17일부터 19일까지는 서울공항에서 '퍼블릭데이'로, 20일부터 24일까지는 킨텍스에서 '비즈니스데이'로 진행되며, 전 세계 35개국 600여 개 업체가 참가해 항공우주·방위산업의 첨단 기술과 제품을 선보일 예정이다.

성남시 기업공동관은 '비즈니스데이' 기간 중 킨텍스 제2전시장에 마련되며, 성남 항공·방위산업체 10개 사가 참여해 △초음파 방호시스템 △추락 보호 에어백 △모의 사격 시스템 등 첨단 기술 제품을 선보인다. 전시회 참가비와 부스 임차료는 전액 시에서 지원하며, 참가 기업들은 전시 기간 중 B2B 상담회, 수출상담회, 기술 세미나, 투자 설명회 등 다양한 비즈니스 프로그램을 통해 국내외 판로 개척의 기회를 모색할 예정이다.

2004년부터 사천에어쇼와 사천우주항공엑스포를 개최해 온 사천시의 사례를 제외하면, 이번 성남시 기업공동관은 기초지방자치단체로서는 최초이자 최대 규모(참가기업 수 기준)의 기업전시관으로 평가된다.

한편, 퍼블릭데이 첫날인 개막일 17일에는 서울공항 행사장에서 성남시민을 대상으로 무료입장이 진행된다. 시민은 행사 전 사전등록 홈페이지에서 등록한 뒤 행사 당일 본인 QR코드와 성남시 주소가 기재된 신분증을 제시하면 무료로 입장할 수 있다. 사전등록을 하지 못한 시민은 행사 당일 현장에서 신분증 확인 후 입장할 수 있다.

서울공항 행사장에서는 △야외전시 △에어쇼 △항공우주 체험행사 △드론체험관 △군악대·의장대 공연 △태권도 시범 등 다채로운 프로그램이 펼쳐지며, 성남시는 지역경제 활성화를 위해 '성남 미션투어' 프로그램도 함께 운영한다. 서울 ADEX 참가자가 성남 지역 음식점·카페·상점에서 5만원 이상 구매하면 성남사랑상품권(모바일 1만원)을 지급하며, 선착순 2000명까지 참여할 수 있다. 자세한 내용은 '서울 ADEX 홈페이지-성남 미션투어'에서 확인할 수 있다.





성남시 관계자는 "이번 서울 ADEX는 성남시 기업의 첨단 기술력을 알릴 수 있는 중요한 전시이자, 시민이 함께 참여해 지역경제에 활력을 불어넣는 뜻깊은 계기"라며 "이번 참여를 통해 지역 기업의 판로 확대와 지역상권 회복으로 이어지길 기대한다"고 말했다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

