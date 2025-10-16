李대통령, 태국 총리와 첫 통화…"경제동반자협정 등 협력 강화하자"

태국 총리 "END 구상 지지"
이재명 대통령은 16일 아누틴 찬위라꾼 태국 총리와 취임 후 첫 통화를 하고 '포괄적 경제동반자 협정'(CEPA) 타결 등 양국 간 협력관계를 강화하기로 했다고 대통령실이 밝혔다.
김남준 대통령실 대변인은 서면 브리핑을 통해 "양 정상은 방산, 디지털 금융, 인프라 건설 등 호혜적 협력을 적극 추진해 양국 간 전략적 동반자 관계를 더욱 심화·발전시켜 나가기로 했다"며 "현재 협상이 진행 중인 포괄적 경제동반자 협정이 조기에 타결될 수 있도록 협력해 나가자고 했다"고 전했다.
아울러 이 대통령은 아울러 아누틴 총리에게 "한국전쟁 당시 자유와 평화를 위해 함께 싸운 전통 우방인 태국과 관계를 소중하게 생각한다"고 했다.
이에 아누틴 총리도 "한반도 긴장완화와 남북대화 재개 관련 END 구상 등 한국의 정책을 지지하고 높이 평가한다"면서 "이러한 이 대통령의 노력이 역내 및 세계평화에 기여할 것을 기대한다"고 말했다. 이에 이 대통령은 감사를 표하고 우리정부의 노력에 대한 지속적 지지를 요청했다.
임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
