홍천군 재향군인회, 용문~홍천 광역철도 예타통과 촉구 가두 행진

과거엔 국가안보 현재는 국가발전에 헌신

강원도 홍천군 재향군인회(회장 최해철)는 지난 15일 '재향군인의 날 기념행사'를 마친 후 홍천읍 꽃뫼공원에서 용문~홍천 광역철도 예비타당성조사(이하 예타) 통과를 촉구하는 성명을 발표하고 홍천 시내 중심지 약 1㎞ 구간을 가두행진 했다.

홍천군 재향군인회가 지난 15일 '재향군인의 날 기념행사'를 진행하고 있다. 홍천군 제공

이날 행사는 홍천군민의 100년 숙원사업인 홍천철도 유치 실현을 염원하기 위해 마련되었으며, 재향군인회와 보훈단체 회원 등 약 120여 명이 참여했다. 참가자들은 "용문~홍천 광역철도 예타 통과를 기원합니다"라는 문구의 현수막과 손팻말을 들고 시내를 행진하며, 조속한 예타 통과와 사업의 조기 착공을 촉구했다.

최해철 회장은 "홍천은 여러 군부대가 주둔해 국가안보를 위해 많은 기여와 희생을 해온 지역"이라며 "군민과 장병의 이동 편익 증진과 지역 발전을 위해 반드시 용문~홍천 광역철도가 건설되어야 한다"고 강조했다.





신영재 홍천군수는 "오늘처럼 군민이 한마음으로 뜻을 모은다면, 어렵게 여겨지던 100년의 염원인 홍천철도 유치가 반드시 이루어질 것"이라며 "예타 통과를 위해 마지막까지 최선을 다하겠다"고 말했다.





홍천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

