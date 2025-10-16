영주시, ‘관사골 ON’ 개최… 도시재생 이후 공동체 활력 이어간다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도시재생 사후관리사업



주민 주도 마을 화합 행사

경북 영주시는 16일 관사골마을센터 일원에서 '관사골 ON-사람과 공간을 잇는 곳 관사골' 행사를 개최했다.

이 행사는 영주시가 추진 중인 도시재생 사후관리 공모사업의 하나로, 도시재생사업 완료 이후에도 마을의 활력을 유지하고 주민 주도의 공동체 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

행사는 개막 인사를 시작으로 △지역 예술인 공연 △신·구세대가 함께하는 레크리에이션 △'쿵덕쿵 쿵떡먹기' 체험 등 다채로운 프로그램이 진행돼 주민과 방문객이 함께 어울리는 화합의 장이 펼쳐졌다.

'관사골 ON'은 '켜다(ON)'의 의미처럼 공간이 열리고 관계가 이어지는 마을 회복 프로젝트로, 도시재생사업 완료 이후에도 주민이 주체가 돼 마을의 지속 가능한 생명력을 이어가는 모범적 사례로 평가받고 있다.

시 관계자는 "이번 행사는 도시재생 이후에도 공동체의 불이 꺼지지 않도록 주민이 함께 만들어가는 지속 가능한 마을 모델을 보여주는 자리였다"며 "주민공동체 활성화 모델이 다른 지역으로 확산할 수 있도록 사후관리사업을 꾸준히 추진하겠다"고 말했다.





관사골은 영주시의 대표적인 새뜰마을사업 완료 지역으로, 노후 주거지 개선과 마을 기반시설 확충, 마을센터 건립, 관사골협동조합 설립 등을 통해 살기 좋은 마을로 새롭게 탈바꿈한 곳이다.

영주시가 ‘관사골 ON’ 행사를 열고 있다. 영주시 제공

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

