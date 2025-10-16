"독감은 감기가 아니다”… 지금이 접종 적기

SK바이오사이언스 '스카이셀플루 3가' 등

독감(인플루엔자) 유행철이 본격화되고 있다. 질병관리청은 지난달 22일부터 내년 4월 30일까지 2025-2026절기 인플루엔자 국가예방접종 사업을 시행 중이라고 밝혔다. 무료 접종 대상은 생후 6개월~만 13세 어린이, 임신부, 만 65세 이상 고령자로, 전국 지정 병·의원과 보건소에서 주소지 관계없이 접종할 수 있다.

이번 절기 접종은 이미 9월 말부터 본격적으로 시작됐다. 2회 접종이 필요한 어린이는 지난달 22일부터, 1회 접종 대상 어린이와 임신부는 9월 29일부터 접종이 가능했다. 만 75세 이상 고령자는 10월 15일, 70~74세는 10월 20일, 65~69세는 10월 22일부터 순차적으로 접종이 진행될 예정이다.

플루엔자 예방접종은 입원과 사망 위험을 줄이는 가장 효과적인 수단이며, 올해의 경우 바이러스 활동이 예년보다 빨라질 가능성이 높아 10월 중 접종을 완료하는 것이 가장 안전하다는 게 질병청의 설명이다.

국내 백신 체계는 올해부터 WHO 권고에 따라 기존 4가에서 3가 백신 체계로 전환됐다. 이는 B형 야마가타(Yamagata) 계열 바이러스가 소멸 단계에 접어들면서, A형 2종과 B형 빅토리아(Victoria) 계열 1종만을 포함해도 충분하다는 국제 권고를 반영한 조치다.

백신 생산 기술은 이미 고도화 단계에 들어섰다. 전통적으로 사용되던 유정란 배양 방식 외에도 세포배양방식이 상용화돼 안정적인 품질과 생산 효율을 인정받고 있다. 세포배양 방식은 항원 순도가 높고, 알레르기 위험이 낮으며, 생산 속도가 빠르다는 점에서 전 세계적으로 채택이 확대되는 추세다. 국내에서는 SK바이오사이언스의 '스카이셀플루 3가'가 대표적인 세포배양 독감 백신으로, WHO와 유럽의약품청(EMA) 허가를 받아 글로벌 품질 기준을 충족했다.

SK바이오사이언스 연구원이 백신 개발을 위한 분석 실험을 진행중이다. SK바이오사이언스

독감은 여전히 치명적인 감염병이다. 세계보건기구(WHO)는 매년 약 3~5백만 명의 중증 환자가 발생하고, 이 중 29만~65만 명이 사망한다고 보고했다. 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 2023-2024절기 동안 미국에서는 약 4000만 명이 감염되고, 47만 명이 입원했으며 2만8000 명이 사망한 것으로 추정된다. 국내에서도 지난해 독감 의사환자 분율(외래환자 1000명당 73.9명)은 2016년 이후 최고치를 기록했다.

해외에서는 이미 경고음이 커지고 있다. 태국 질병통제국(DDC)에 따르면, 2025년 1월부터 10월 초까지 누적 독감 환자가 70만 건을 넘어섰고 사망자는 61명에 달했다. 태국 DDC의 타위차이 비사누요틴(Dr. Taweechai Visanuyothin) 박사는 "기후 변화와 우기 종료 후의 습한 환경이 바이러스 확산을 부추기고 있다"며 "현재 독감 발생률은 예년보다 빠르고 폭넓게 증가하는 추세"라고 경고했다. 일본과 싱가포르에서도 예상보다 이른 독감 유행이 관찰되며, 일부 지역에서는 병상 가동률이 한때 90%를 넘었다는 보도도 나왔다.

전문가들은 아시아 지역의 이런 확산세가 한국에도 영향을 미칠 수 있다고 경고한다. 아시아 각국 간 이동이 활발한 만큼, 독감의 해외 유입이 본격화되면 국내 유행 시점도 앞당겨질 가능성이 높다는 것이다. 서울대병원 감염내과 이지은 교수는 "10월 중순이 바로 면역 형성이 가능한 마지막 시기"라며 "특히 영유아와 고령자, 임신부는 늦어도 10월 말까지 접종을 마쳐야 한다"고 조언했다.

예방접종 후 면역이 형성되기까지는 약 2주가 필요하다. 접종 당일에는 무리한 운동이나 음주를 피하고, 접종 후 20~30분간 의료기관에 머물며 이상 반응을 확인하는 것이 좋다. 접종 후 미열이나 근육통은 흔한 반응이며 대부분 1~2일 내 사라진다. 인플루엔자 백신은 코로나19 백신 등 다른 백신과 동시 접종도 가능하다는 것이 질병청의 공식 입장이다.

전문가들은 독감 예방이 단순히 개인 건강을 위한 선택을 넘어, 의료 시스템의 과부하를 줄이고 사회 전체의 안전망을 강화하는 공중보건 행위라고 강조한다. 감염 확산을 막는 개인의 행동 하나하나가 가족과 지역사회를 지키는 가장 확실한 방법이라는 것이다.





독감은 결코 '독한 감기'가 아니다. 이미 주변국에서 유행이 시작된 지금, 예방접종 최적의 시기는 바로 "지금" 이다. 늦어도 10월 말 이전에 접종을 마쳐야 올겨울을 안전하게 보낼 수 있다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

