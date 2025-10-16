산청박물관, 전국 공립박물관 무료관람 프로젝트 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'시간을 달려: 2022 환아정'으로 선정



경남 산청박물관은 '전국 공립박물관·미술관 무료관람 프로젝트'에 선정됐다고 16일 밝혔다.

KB금융그룹과 한국박물관협회가 함께 진행하는 이번 프로젝트에서 산청박물관은 '시간을 달려: 2022 환아정'으로 선정됐다.

산청박물관 체험 프로그램을 통해 만든 환아정 다이어리.

새롭게 선보인 시간을 달려: 2022 환아정은 지난 2022년 복원한 산청의 누정인 환아정의 역사를 알아보고 나의 역사 다이어리를 만들어보는 체험 행사다.

산청박물관은 이번 선정에 따라 오는 12월까지 시간을 달려: 2022 환아정을 운영할 계획이다.

이 프로그램은 9~12월 산청박물관을 방문하는 관람객을 대상으로 운영하며(선착순 300명), KB스타뱅킹 앱에서 신청할 수 있다.





한편 산청박물관은 지난 3월 'KB손해보험과 함께하는 열린 박물관' 공모사업에 선정돼 '대나무를 닮은 산청 선비정신' 교육 프로그램을 운영한 바 있다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

