양평군, '국민행복민원실' 재인증 기관 선정…세 번째 도전 끝 결실

경기 양평군(군수 전진선)은 행정안전부가 주관하는 2025년 '국민행복민원실' 재인증 평가에서 우수기관으로 선정됐다고 15일 밝혔다.

양평군은 2022년과 2024년 연속 도전했으나 아쉽게 선정되지 못했으며, 그동안 부족했던 부분을 보완하고 꾸준히 개선해 세 번째 도전 끝에 재인증 기관으로 선정되는 쾌거를 이뤘다.

'국민행복민원실'은 민원인의 편의성과 안전을 고려한 수요자 중심의 민원환경 조성을 위해, 행정안전부가 전국 공공기관의 민원실을 대상으로 공간 환경과 민원 서비스 전반을 평가해 우수기관을 인증하는 제도다.

양평군은 이번 재인증을 위해 △민원실 전시공간 '양평 속에 그림' 마련 △민원 안내 바닥 유도선 정비 및 창구 환경 개선 △장애인용 순번대기표 발급기 교체 △민원전화 전수 녹음 사전 고지 및 상담 권장시간 설정 △민원 편람 및 외국어 번역본 제작 △민원인 위법행위 출입제한 안내문 게시 △민원인 위법행위 전담 대응반 신설 △'국민생각함' 플랫폼을 활용한 민원행정 개선 노력 등 군민을 위한 다양한 민원서비스 시책을 추진해왔다.

전진선 양평군수는 "양평군은 민원인의 행복을 최우선으로 생각하며, 앞으로도 지속적인 개선과 혁신을 통해 '국민행복민원실'의 역할을 다하겠다"며 "민원인과 민원담당자 모두가 만족할 수 있는 새로운 민원행정 시책 발굴에도 적극 앞장서겠다"고 밝혔다.





한편, 양평군 민원실은 단순한 행정 공간을 넘어, 군민과의 소통과 공감이 이루어지는 열린 공간으로 자리 잡고 있으며. 앞으로도 군민의 기대에 부응하기 위한 다양한 민원 서비스를 지속적으로 추진할 예정이다.





양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

