동반위, 롯데면세점과 협력사 ESG 지원사업 업무협약

상생협력기금 5000만원 출연

동반성장위원회는 롯데면세점과 협력사 ESG 지원사업 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 15일 밝혔다.

동반위의 협력사 ESG 지원사업은 ESG 경영 체계 구축에 어려움을 겪는 중소 협력사들을 대상으로 환경·사회·지배구조 전반에 걸친 역량을 강화할 수 있도록 실질적인 지원책을 마련하는 게 목표다. 양 기관은 올해로 3년째 협력 중소기업의 ESG 역량 강화를 위한 상생 협력을 이어가게 됐다.

롯데면세점은 올해도 5000만원의 상생협력기금을 출연해 총 10개 희망 협력사를 대상으로 온·오프라인 교육과 최소 2회 이상의 현장 실사를 통해 각 기업의 ESG 현황을 진단하고 맞춤형 컨설팅을 제공할 예정이다.

환경 분야에서는 에너지 효율 개선, 폐기물 감축, 친환경 포장재 도입 등과 같은 실질적 절감 방안이 추진된다. 사회 분야에서는 근로환경 개선, 인권·안전경영 제도 도입 등을 통해 사람 중심의 조직 문화를 확산하며 지배구조 분야에서는 내부 규정 정비, 윤리경영 체계 구축 등을 통해 투명한 경영 환경을 조성한다.

동반위는 이번 지원사업의 기획과 운영을 총괄하며, ESG 성과가 우수한 중소기업에는 동반위 명의의 'ESG 우수 중소기업 확인서'를 발급해 실질적인 인센티브를 제공한다.





이달곤 동반위원장은 "ESG 경영은 단순한 사회적 책무를 넘어 협력사와 대기업이 함께 성장하기 위한 핵심 경쟁력"이라며 "이번 협약을 통해 중소 협력사가 글로벌 기준에 부합하는 ESG 역량을 갖추고, 롯데면세점의 선도적 실천이 업계 전반으로 확산하길 기대한다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

