칠곡군농업기술센터, 제31회 세계 농·수산업기술상 대상 수상 영예

경북 칠곡군농업기술센터가 지난 9월 30일 서울 프레스센터에서 개최된 '제31회 세계 농·수산업 기술상' 시상식에서 기관·단체 부문에서 대상을 받았다.

'제31회 세계 농·수산업기술상' 시상식에서 기관·단체 부문에서 대상을 수상했다.단체 기념 촬영/김이환기자

칠곡군농업기술센터는 청년농업인지원센터, 유용 미생물배양실, 농업기계 교육센터, 농산물가공지원센터내 공유주방, 공공해썹 추진 등 농촌지도 기반시설을 신축 및 확충했다.

특히 농업 대전환 참외 들녘 특구 사업, 특산자원 융복합기술지원, 기술보급 블렌딩 협력모델 시범사업 등 각종 공모사업을 통해 국비 예산을 최대로 확보해 변화하는 농업환경에 적극적으로 대응해 왔다.

또한 프리미엄 쌀 단지 조성을 통해 브랜드화 및 농가 소득화했고 기후변화에 따른 농작물 병해충 드론 방제, 농업기계 임대·운송·대행사업, 농업 현장 기술지원단 구성을 통한 신속한 농업 민원 해결과 과학영농을 지원하는 등 다양한 사업 추진을 통해 지속 가능한 농업발전과 혁신에 기여한 공적을 인정받았다.





지선영 소장은" 이번 상을 통해 칠곡군농업기술센터가 농업 기술 발전을 위해 더욱 노력하고, 지속 가능한 농업 생태계를 만들어나가는 데 앞장서 농업의 미래를 밝히는 데 힘쓸 것"이라고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

