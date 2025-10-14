'항속거리 200㎞' 신형기 출시한 中 "가격·성능↑"

전기수직이착륙기 제조업체 이항, 신제품 공개
중국 전기수직이착륙기(eVTOL) 제조업체 이항(億航·EHang)이 항속거리 200㎞의 신형 모델 'VT-35'를 공개했다. 도심 항공 모빌리티(UAM) 기술을 넘어 도시 간 이동을 겨냥한 첫 상용 기체다.
중국 경제매체 차이신(財新)에 따르면, 이항은 13일 신형 VT-35를 발표했다. 2인승인 이 모델의 가격은 약 650만위안(13억원)으로, 기존 주력 제품 'EH216-S'보다 두 배 이상 비싸다.
나스닥 상장사인 이항은 도심 항공 모빌리티 분야의 선도 기업이다. 지난 3월 합작사 허페이 헤이 에비에이션과 함께 중국 민용항공국(CAAC)으로부터 자율 여객 드론 운영 인증을 세계 최초로 획득했다. 지난해에는 EH216-S로 상업 비행 승인을 받으며, 조종사 없는 전기수직이착륙기 상용화의 문을 열었다.
이번에 공개된 VT-35는 항속거리를 200㎞까지 확장해 도시 간 이동이 가능해졌다. 16개의 프로펠러와 전기모터를 장착했으며, 완전 충전까지 120분이 걸린다. 승객 2명 또는 260㎏의 화물을 태우고 시속 130㎞로 25분간 비행할 수 있다. 이항은 "압축형 기체 설계로 착륙 안정성을 높였고, 공원·옥상·야외 주차장 등에서도 이착륙이 가능하다"고 설명했다.
VT-35는 중국 내 승인된 공역에서 유료 여객 서비스를 제공할 수 있다. 이항은 형식 인증, 생산 인증, 감항 인증, 그리고 유인 민간 무인항공기 운영합격증(OC) 등 4대 인증을 모두 보유한 유일한 기업이다. 현재 수백 대가 판매돼 상용 운항을 앞두고 있다.
지금 뜨는 뉴스
중국 지방정부의 지원도 뒤따르고 있다. 안후이성 허페이시는 지난 8월 이항과 투자 협약을 체결하고, VT-35 시리즈의 생산·운영 본부를 허페이에 설립할 계획이다.
김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>