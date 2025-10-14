"중남미 거점 구축" … 창원특례시, '주한콜롬비아대사 초청 교류 간담회'개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

산업과 사람으로 잇는 글로벌 협력 새롭게 열다



경남 창원특례시는 14일 창원그랜드머큐어 앰버서드호텔에서 '글로벌 통상네트워크 확장을 위한 창원시·콜롬비아 교류 간담회'를 열고 산업·통상 협력 강화 및 창원시 글로벌비즈센터(GBC)의 중남미 거점 구축 방안을 깊이 있게 논의했다.

창원시·콜롬비아 교류 간담회 단체 사진.

이번 간담회에는 알레한드로 펠라에스 로드리게스 주한 콜롬비아 대사를 비롯해 콜롬비아 중앙정부 및 주 정부 고위 관계자, 창원대학교, 한국산업단지공단, 경상남도 등 주요 인사 40여명이 참석해 양국 협력의 실질적 기반을 공고히 다졌다.

참석자들은 산업과 경제 전반을 아우르는 교류의 장에서 '사람 중심의 통상외교'라는 공감대를 형성했으며, 이번 간담회가 산업·통상을 매개로 한 실질적 협력의 본격적인 출발점이 될 것임을 확인했다.

박진열 경제일자리국장은 "콜롬비아의 작가 가브리엘 가르시아 마르케스는 '인생에서 중요한 것은 무슨 일이 일어났느냐가 아니라, 우리가 그것을 어떻게 기억하고 이야기하느냐'"면서 "오늘의 만남이 양국이 기억하고 이야기할 협력의 출발이 되길 바란다"고 말했다.

이어 "창원시는 글로벌비즈센터(GBC) 해외 거점을 중남미 시장 진출의 핵심 교두보로 삼아, 관내 기업의 수출 다변화와 해외 판로 개척을 전방위적으로 지원하고, 양국 간 통상 네트워크를 한층 강화해 나가겠다"고 덧붙였다.





한편 창원특례시는 인도, 베트남, 인도네시아, 호주, 일본 등 14개국 17개소에 글로벌 비즈센터를 지정·운영하고 있으며, 관내 수출기업의 해외 진출 지원 및 해외 사절단 통상업무(사절단, 기술단 등) 협력 등의 역할을 하고 있다.





