한화, APEC 정상회의 총력 지원… 불꽃·드론쇼로 개막 축하

31일 갈라 만찬서 5만발 불꽃·2000대 드론 연출

방산 3사 '퓨처테크포럼' 열어 K방산 경쟁력 소개

한화큐셀, MS와 AI 기반 에너지 최적화 기술 발표

한화그룹이 이달 말 경주에서 열리는 '2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의'의 성공적 개최를 위해 총력 지원에 나선다. 국가적 행사인 만큼 그룹이 보유한 기술과 역량을 결집해 지원한다는 방침이다.

한화그룹은 APEC 정상회의 공식 스폰서로 참여해 오는 31일 열리는 갈라 만찬에서 불꽃쇼와 드론쇼를 선보일 계획이라고 14일 밝혔다. 행사에서는 약 5만발의 불꽃과 2000여대의 드론이 경주 밤하늘을 수놓는다. 한화는 불꽃 및 드론쇼 연출은 물론 안전·환경 관리 등 관련 운영 전반을 지원한다. 공연에서는 ICT(정보통신기술)를 접목한 공중·수상 드론 연출과 미디어 아트를 결합해 '신라 천년의 전통과 미래로 향하는 문화강국 대한민국'을 표현할 예정이다.

APEC 정상회의 갈라만찬 불꽃드론쇼 시연 이미지. 한화그룹 제공

한화는 'APEC CEO 서밋'의 다이아몬드 스폰서로도 참여해 방산 분야 '퓨처테크포럼'을 주최한다. 한화에어로스페이스·한화시스템·한화오션 등 3사는 오는 27일 국립경주박물관에서 '한화 퓨처테크포럼: 방위산업'을 열고 국내외 군 및 방산 관계자를 대상으로 K방산 경쟁력을 소개할 예정이다. 이 포럼에서는 글로벌 전장 환경 변화와 함께 인공지능(AI) 등 미래 기술이 방산 분야에 미치는 영향, 지속가능한 평화를 위한 방위산업의 역할과 협력 방안 등을 논의한다. 한화큐셀은 '지속가능한 성장을 위한 친환경 에너지'를 주제로 한 CEO 서밋 세션에서 기조연설을 맡는다. 이 자리에서 마이크로소프트(MS)와 공동으로 추진 중인 '데이터 표준화 기반 에이전틱 AI 운영을 통한 에너지 최적화 기술'을 소개한다.





한화그룹은 공식 스폰서로서 국민 관심 제고를 위한 홍보 활동도 강화했다. 그룹은 자사 광고 영상에 APEC 파트너십 로고를 반영했다. 서울역·경주역·김해공항 디지털 옥외광고, KTX 객실 스크린, CEO 서밋 및 포럼 행사장 LED 등을 통해 상영 중이다. 또 CEO 서밋이 열리는 경주 예술의전당에는 한화의 지속가능 비전과 기술 솔루션을 소개하는 키오스크를 설치해 각국 정상, 글로벌 CEO, 세션 연사 등 참가자들에게 그룹의 첨단 기술력을 홍보할 계획이다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr

