'2025 순천 뷰티페스타' 오는 18일 열린다

'K-뷰티' 인재 양성 프로그램 다채

전남 순천시는 오는 18일 순천만생태문화교육원에서 '2025년 순천 뷰티페스타'를 개최한다고 13일 밝혔다.

'2025 순천 뷰티페스타' 포스터. 순천시 제공

이번 프로그램은 순천시가 주최하고, (사)한국피부미용사회 전남지회 순천지부 주관으로 진행된다.

순천형 K-뷰티 문화 소개 및 산업 활성화·지역 미용 인재 양성을 위해 준비됐으며, 행사는 오전 9시 개막식을 시작으로 뷰티 경연대회, 뷰티 런웨이, 산업전, 체험부스, 위생교육 등 순으로 진행된다.

뷰티 경연대회는 지역 뷰티 종사자와 학생들을 대상으로 개최되며, 피부·헤어·네일·속눈썹·메이크업 5개 분야 22개 종목에 일반부와 학생부로 나누어 진행되고, 우수한 기량을 펼친 뷰티인에 대해 전라남도지사상, 순천시장상 등을 표창할 계획이다.

특히 올해 행사에는 '순천형 K-뷰티'라는 주제로 중국 등 해외 뷰티 관계자도 참석해 순천의 미용 우수성과 기술력을 널리 알릴 예정이다.





시 관계자는 "뷰티산업은 단순 미용을 가꾸는 분야가 아닌 창의력이 필요로하는 전문적인 노하우를 갖춘 인재들이 필요로 하는 성장 가능성이 예상되는 사업이다"며 "순천시가 K-뷰티를 선도할 수 있도록 다양한 지원과 성장을 할 수 있도록 많은 지원을 할 예정이다"고 말했다.





