농협 여주시지부·양평군지부, 상호 고향사랑기부금 기탁식 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이웃 시·군 간 상생 협력과 지역사랑 실천 의미

경기 여주시는 지난 2일 여주시청 2층 시장실에서 농협 여주시지부와 양평군지부 간 상호 고향사랑기부금 기탁식을 가졌다.

여주시가 지난 2일 여주시청 2층 시장실에서 농협 여주시지부와 양평군지부 간 상호 고향사랑기부금 기탁식을 개최하고 있다. 여주시 제공

AD

이날 기탁식에는 여주시지부 이계관 지부장과 양평군지부 권영주 지부장을 비롯해 양 시·군 지역 농협 조합장 등 10명이 참석했다.

농협 여주시지부는 양평군에 임직원 196명이 참여해 총 1986만원의 고향사랑기부금을 전달했으며, 농협 양평군지부도 여주시에 임직원 193명이 참여해 1930만원의 기부금을 기탁했다.

이번 기탁은 인접한 시·군이 상호 교류와 협력을 강화하고 지역 상생 발전의 의미를 함께 나누자는 취지로 마련됐다. 두 지부는 같은 날 오후 2시에 양평군청에서 양평군 기탁식을 진행한 뒤, 여주시청을 방문해 여주시 기탁식을 이어갔다.

이충우 여주시장은 "서로의 지역을 응원하는 따뜻한 나눔이 양 시·군의 우정을 더욱 돈독히 하는 계기가 되었다"며 "기탁해주신 농협 임직원 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드린다"고 전했다.





AD

여주시는 이번에 기탁된 고향사랑기부금을 목적에 맞게 투명하게 사용하며 앞으로도 고향사랑기부제 확산을 위한 홍보와 참여 활동을 지속적으로 추진해 나갈 계획이다.





여주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>