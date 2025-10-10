미닉스 무선청소기 '더 슬림', 전자랜드 공식 입점

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

앳홈은 미닉스(Minix)의 신제품 스테이션 무선청소기 '더 슬림'이 전자랜드 전국 76개 지점에 입점했다고 10일 밝혔다.

더 슬림은 미닉스가 최근 선보인 초경량·초슬림·초밀착 무선청소기다. 1.7㎏ 초경량 하중심 설계를 적용해 손목에 부담을 최소화했고 최대 폭 6.7㎝의 청소기 본체와 바닥에 180도 밀착되는 헤드가 침대나 소파 밑 등 손이 닿기 어려운 공간까지 구석구석 청소할 수 있도록 돕는다.

미닉스는 지난달 신세계백화점 강남점에 더 슬림을 입점한 데 이어, 이번 달에는 전자랜드에 진출하며 무선청소기 오프라인 유통망을 가전 양판점으로까지 확대했다. 이달 내로 롯데하이마트 주요 20개 지점에도 입점을 완료할 계획이다.

전자랜드 입점을 기념해 프로모션도 진행한다. 미닉스는 오는 31일까지 더 슬림을 상시 판매가에서 2만원 할인된 가격에 선보인다. 음식물처리기 '더 플렌더 PRO' 또는 '식기세척기 PRO'와 함께 구매 시 최대 3만원의 추가 할인 혜택도 받을 수 있다. 더 슬림 구매 고객 선착순 500명에게는 4만5000원 상당의 스테이션 전용 더스트백을 사은품으로 증정한다.

매장 방문 고객을 위한 이벤트도 마련됐다. 이 기간 매장에서 제품을 상담받은 뒤 미닉스 카카오톡 플러스 친구에 가입한 고객에게는 100만원 상당의 파라다이스 호텔 디럭스룸 숙박권(2명) 응모 기회가 주어진다.





미닉스 관계자는 "앞으로도 오프라인 채널을 꾸준히 확대해 소비자와의 접점을 한층 강화해 나가겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

