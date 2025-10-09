신세계 센텀시티, 아이웨어 브랜드 ‘리끌로우’ 선봬

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신세계 센텀시티는 오는 23일까지 몰 지하 1층에서 아이웨어 브랜드 '리끌로우'를 선보인다.

리끌로우. 신세계 센텀시티 제공

매장에서는 다양한 프레임 디자인으로 원하는 분위기를 연출할 수 있는 선글라스를 만나볼 수 있다.





5만원 이상 구매 시 리끌로우 키링을 증정하는 이벤트도 진행된다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

