삼성전자, 美 명문대서 한글날 기념 '한글 트럭' 전시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강익중 작가 작품…한글 아름다움·가치 알려

삼성전자가 9일 한글날을 맞아 미국 주요 대학교에서 뉴욕한국문화원, 설치 미술가 강익중 작가와 함께 한글의 아름다움과 가치를 알리는 '한글 트럭' 프로젝트를 했다고 밝혔다.

한글 트럭에 나만의 메세지를 작성한 참가자들이 인증샷을 찍고 있다.(@Brown) 삼성전자 제공

AD

강 작가는 뉴욕을 주 무대로 활동하는 세계적인 설치 미술 작가다. 1997년 베니스 비엔날레 특별공로상, 2012년 한국 문화대상(대통령상), 2021년 세종문화상 등을 수상했다.

한글 트럭 프로젝트에서는 강 작가의 글자 하나하나로 만든 '한글 큐브'를 트럭 전면에 내세운 대형 예술 작품을 지난달 26일(현지시간)부터 미국 예일, 코넬, 프린스턴 등 6개 대학에서 순회 전시했다.

관람객들이 갤럭시 Z 폴드7을 활용해 '미래의 나에게 보내는 메시지'를 영어로 입력하면 갤럭시 AI의 통역 기능이 한국어로 번역해 '한글 트럭'의 대화면에 띄워 보이는 기능도 선보였다.





AD

최승은 삼성전자 MX사업부 모바일마케팅센터 부사장은 "한글 트럭은 쉽게 조합하고 확장할 수 있는 열린 언어 '한글'과, 세상을 연결하는 열린 기술 '갤럭시'가 만나 한글의 고유한 아름다움과 가치를 보여주는 프로젝트"라며 "앞으로도 지역과 언어, 세대를 잇는 공공 문화 프로젝트를 지속 확대하겠다"고 했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>