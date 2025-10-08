광주시, 한글날 기념 '우리말 겨루기'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

11일 시청서 '빛고을 책마당' 동시 개최

맞춤법·순우리말 풀이…수어·점자 체험도

우리말 겨루기 포스터. 광주시 제공

광주시는 제579돌 한글날을 기념해 오는 11일 오전 11시 시청 시민홀에서 '우리말 겨루기' 행사를 연다고 8일 밝혔다. 같은 날 '빛고을 책마당'도 열려 가을 문턱에서 시민들에게 언어와 독서의 즐거움을 동시에 선사할 예정이다.

이번 행사는 초등학생들에게 우리말의 아름다움과 소중함을 일깨워주고 올바른 언어습관 형성에 중점을 둔 교육·문화 프로그램이다. 특히 광주시교육청이 후원해 우수 참가자들에게 상장을 지원, 어린이들의 참여를 독려하고 행사 권위를 더하고 있다.

시는 앞서 지난달 23~29일 지역 내 3개 초등학교(장산초·용두초·건국초)에서 사전 홍보 및 체험 행사를 열었으며, 이 과정에서 선발된 학생들은 본선에 진출한다. 일반 시민 또한 맘카페 및 '디어마이광주' QR코드를 통한 온라인 사전 신청이나 당일 현장 등록으로 참여할 수 있다.

행사는 ▲한글 맞춤법 ▲순우리말 ▲표준어 풀이 등 언어 지식 향상 코너와 ▲수어(手語) 알아맞히기 ▲점자(點字) 체험 등 시·청각 소수자를 위한 언어 이해 프로그램도 준비돼 있다.

같은 날 오후에는 '빛고을 책마당'이 '책이랑 날자 : 북(BOOK) & 락(樂)'을 주제로 진행된다. 이곳에서는 이낙준 작가의 특별 강연을 비롯해 야외 도서관에서 편안하게 독서를 즐길 수 있는 공간이 마련된다. 또 별빛 시네마, 가을밤 힐링 요가 등 지친 일상에 활력을 불어넣는 다채로운 문화 체험 프로그램이 운영돼 독서와 휴식이 어우러진 특별한 하루를 제공한다.





전순희 문화유산과장은 "이번 행사를 통해 어린이들이 우리말에 대한 자긍심을 갖고 바른 언어문화를 실천하는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 교육청 등 관련 기관과 협력해 지역 중심의 언어문화 확산을 위한 다양한 행사를 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.





