"방귀 뀐 x이 성낸다"…李정부 맹비난 나선 김기현

"이제라도 잘못 시인하고 국민께 사과해야"

이재명 대통령과 김혜경 여사가 출연 예정이었던 JTBC 예능 냉장고를 부탁해 예고편. JTBC 유튜브 캡처

김기현 국민의힘 의원이 국가정보자원관리원(국정자원) 화재 이후 이재명 정부의 대응을 맹비난했다. 사상 초유의 행정 마비와 관련 공무원이 극단적 선택까지 한 상황에서 예능 촬영을 강행하고, 촬영 시점까지 속이려다가 결국 사실로 드러났다는 것이다.

6일 김기현 의원은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 '대통령실과 민주당은 저도 고발하십시오'라는 제목의 글을 게재했다. 김 의원은 "'내로남불(내가 하면 로맨스, 남이 하면 불륜)', '적반하장'이 이재명 대통령과 민주당의 전매특허이긴 하지만, 요즘 하는 짓을 보니 '방귀 뀐 ×이 성낸다'라는 옛말이 떠오른다"라며 운을 띄웠다.

이어 "국가정보망이 화재로 마비되는 사상 초유의 국가적 재난이 발생하고, 그에 대한 책임감으로 괴로워하던 공무원이 스스로 극단적 선택까지 한 마당"이라며 "재난의 책임자이자 수습 컨트롤 타워인 대통령이 낄낄대며 웃고 떠드는 예능프로그램을 녹화하고, 그 방송을 송출하라고 지시했다고 하니 과연 이게 제정신인가"라고 꼬집었다.

김기현 국민의힘 의원. 조용준 기자

해당 사실을 지적했던 야당 국회의원의 주장에 대해 대통령실 대변인이 거짓말을 하며 부인하다가 결국 사실로 드러났다는 점도 언급했다. 김 의원은 "이제라도 잘못을 솔직히 시인하고, 대변인을 경질하며 국민들 앞에 사과하는 시늉이라도 해야 하는 것 아닌가"라며 "도리어 문제를 지적한 야당 국회의원을 고발하겠다고 설치고 있으니, 온갖 거짓과 위선으로 세워진 정권이 하는 짓이 가소롭기 짝이 없다"라고 비판의 수위를 높였다.





끝으로 "입틀막(입을 틀어막는다) 전문가인 대통령실은 저도 고발하십시오. 그리고 견찰(犬察)을 시켜 저도 이진숙 전 위원장처럼 체포하라"고 덧붙였다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

