고양시, 토스와 손잡고 '청소년의 미래 여는 첫 금융 수업'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고양시-토스, '찾아가는 금융·경제생활 특강' 개최

실생활 맞춤형 금융 지식 제공

경기 고양특례시(시장 이동환)는 지난 2일 일산국제컨벤션고등학교 이벤트홀에서 온라인 금융 플랫폼 기업인 토스와 함께 '찾아가는 금융·경제생활 특강'을 개최했다고 3일 밝혔다.

고양특례시가 지난 2일 일산국제컨벤션고등학교 이벤트홀에서 온라인 금융 플랫폼 기업인 토스와 함께 '찾아가는 금융·경제생활 특강'을 개최하고 있다. 고양특례시 제공

AD

이번 특강은 고양특례시가 청소년들에게 실질적인 금융·경제 교육 기회를 제공하고자 국내 대표 금융기업인 토스와 협업한 결과 마련된 자리다.

시는 청소년 금융역량 강화를 위한 민관 협력 모델을 구축하고, 학생들의 실생활에 꼭 필요한 금융 지식을 제공하기 위해 이번 사업을 기획했다.

첫 번째 특강은 일산국제컨벤션고등학교 1학년 학생들을 대상으로 진행됐으며, ▲금융사기 예방과 대응 ▲합리적인 소비 습관과 예산 관리 ▲저축·금리·물가 등 기초 금융 이해 ▲디지털 금융 환경과 최신 금융 서비스 활용 등 사회 초년생에게 꼭 필요한 내용을 중심으로 구성됐다.

시는 이번 강의를 시작으로, 올해 수능 이후 화정고, 고양일고 등 6개 고등학교의 고등학교 3학년 학생들을 대상으로 맞춤형 금융특강을 추가로 추진할 예정이다.

한 참석 학생은 "실생활에 도움이 되는 금융 지식을 배울 수 있어 매우 유익했으며, 사회에 나갈 준비를 하는 데 자신감을 얻었다"고 소감을 전했다.

고양특례시 관계자는 "청소년들이 금융사기 등 각종 위험으로부터 자신을 지킬 수 있도록 실질적인 금융 교육을 확대하고, 금융 기업과의 협업을 통해 지속 가능한 교육 모델을 만들어가겠다"고 밝혔다.





AD

앞으로도 시는 토스와의 긴밀한 협력을 바탕으로 청소년을 대상으로 한 금융 교육 프로그램을 확대해 학생들이 사회로 나아가기 전에 실질적인 경제 지식과 금융 생활 역량을 갖출 수 있도록 지원할 방침이다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>