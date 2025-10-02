경찰, 이진숙 전 방통위원장 체포…선거법 위반 혐의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경찰이 2일 이진숙 전 방송통신위원장을 2일 체포했다.

이진숙 전 방통위원장이 국회에서 발언을 하고 있다. 연합뉴스

경찰에 따르면 서울 영등포경찰서는 공직선거법 위반 등의 혐의로 이 전 위원장에 대한 체포영장을 자택에서 집행했다.





이 전 위원장은 선거법 위반 혐의로 고발됐는데, 경찰 출석 요구에 불응해 온 것으로 전해졌다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

