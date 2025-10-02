경북TP, 우즈벡과 ICT 교류 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

타슈켄트서 열린 ICT Week Uzbekistan 2025에 참가

경북테크노파크(원장 하인성, 경북TP)는 지난달 23일부터 26일까지 타슈켄트에서 열린 ICT Week Uzbekistan 2025에 참가해 한-우즈베키스탄 BPO(Business Process Outsourcing) 포럼과 한국관(Korean Pavilion)을 운영하며 실질적인 협력 성과를 거뒀다고 2일 밝혔다.

이번 행사에는 주우즈베키스탄 원도연 대한민국 대사가 직접 참석해 양국 ICT 교류 확대에 대한 높은 관심을 보여줬으며, 무탈로프 조히리딘 우즈베키스탄 대통령 직속 인공지능 및 디지털기술 발전부서장과 루스탐 카림조노프 우즈베키스탄 디지털기술부 차관 환영사를 통해 협력 강화를 강조했다.

경북테크노파크(경북TP)는 지난달 23일부터 26일까지 타슈켄트에서 열린 ICT Week Uzbekistan 2025에 참가했다.

AD

또한 KOICA 신명섭 우즈베키스탄 사무소장은 IT Park 역량강화 사업 성과를 인정받아 우즈베키스탄 디지털기술부로부터 감사패를 수여받으며 협력의 상징적 의미를 더했다.

ICT Week 2025 한국관(Korea Pavilion)에는 IT Park 입주기업 5개사(한컴아카데미, NEVONA, 와이즈스톤티, Korea Business Alliance, Turin AKITA Trust)와 함께 우즈베키스탄에 진출 의향이 있는 한국 기업 9개사가 참가했다.

참여기업은 ▲모티버(Motivr) ▲무지개연구소(RGB LAB) ▲베리워즈(Verywords) ▲비즈데이터(Bizdata) ▲신라시스템(SILLA System) ▲아이지아이에스(IGIS) ▲제광산업공사(Jegwang Industrial) ▲한결테크닉스(Hankyul Technics) ▲한스미디어(HANS Media)이며, 스마트 제조, AI 기반 서비스, 디지털 교육, 콘텐츠 제작 등 다양한 분야의 기술을 선보이며 현지 기업들과 활발한 협력 논의를 전개했다.

한-우즈베키스탄 BPO 포럼에서 KOICA가 지원하는 오픈이노베이션 시범사업의 중간 성과 발표도 진행됐다.

본 시범사업은 ㈜아진산업, ㈜베리워즈, ㈜시하기획 등 한국 기업이 IT Park 입주기업과 함께 BPO 실질적 매칭을 통해 추진하는 프로젝트로 ERP 구축, 디지털 마케팅, BPO 플랫폼 운영 등 다양한 협력 성과가 공유됐다.

전시 기간 총 150여 건의 1:1 상담이 진행됐으며 상담 규모는 약 800만 달러에 달했다.

또한 IT Park와 기업 간 MOU 8건과 IT Park와 협회 간 MOU 2건(대경ICT협회(DGICT), 한국여성IT기업인협회(KIBWA) 영남지부)이 체결되며 양국 ICT 협력의 제도적 기반이 한층 강화됐다.

하인성 경북TP 원장은 "경북테크노파크는 우즈베키스탄과 10여 년간 협력 관계를 이어오며 신뢰를 쌓아왔으며, 수원국의 지속가능한 발전을 위해서는 정부뿐 아니라 기업의 역할이 무엇보다 중요하다"고 말했다.





AD

이어 "경북테크노파크는 국제개발협력 사업을 통해 한국 기업과 수원국을 연결하는 가교역할을 수행하고 있으며, 특히 우즈베키스탄 IT Park 역량강화 사업은 IT Park 직원과 입주기업(Resident)의 역량을 높이는 데 기여해 현지 ICT 산업의 지속가능한 성장 기반을 다지는 의미 있는 성과"라며 "경북테크노파크는 향후 양국 기업 간의 긴밀한 더욱 긴밀한 비즈니스 협력을 위해 지원하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>