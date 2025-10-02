스리랑카 공무원이 동의대 찾은 까닭?… 키워드는 디지털

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코이카 지원, 교육부 공무원 초청연수



한국 선진 교수법 전수·교육현장 탐방

스리랑카 공무원들이 동의대학교를 찾은 까닭은?

동의대(총장 한수환)는 최근 스리랑카 교육부 교육공무원을 대상으로 한국 교육의 디지털 전환과 교수학습 혁신 사례를 전수하는 연수를 진행했다.

동의대는 한국국제협력단(KOICA)의 지원을 통해 지난 9월 8일부터 21일까지 2주간 스리랑카 국립기술교육대학 설립을 위한 공적개발원조(ODA) 사업으로 스리랑카 공무원을 대상으로 한국의 선진 교수학습 기법 전수와 교육현장 탐방을 실시했다.

동의대 교수진이 강사로 나선 이번 연수에서 ▲디지털 교육 정책 ▲AI 기반 교수법 ▲문제중심학습(PBL) 및 팀기반학습(TBL) 설계 등 최신 교수법을 주제로 한 강의와 워크숍이 진행되었고, 동의대 교수학습개발센터, 부산개금고등학교, 부산컴퓨터과학고등학교, 국립부산과학관 등 현장 견학을 통해 교육혁신 사례를 탐색했다.

스리랑크 공무원들은 이번 연수와 Action Plan 수립 및 발표 세션을 통해 자국의 교육현장에 적용 가능한 구체적인 실행계획도 마련했다.





AD

동의대 이임건 국제협력센터 소장은 "이번 연수가 스리랑카 국립기술교육대의 성공적인 운영과 교육혁신 확산에 도움이 되기를 기대한다"라며 "동의대는 KOICA와 함께 국제 교육협력의 모범사례를 만들어가겠다"고 힘줬다.

동의대에서 열린 초청 연수에 참여한 스리랑카 교육부 공무원들.

AD





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>