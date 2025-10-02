실전처럼 해상 환자 구조·이송… 동의과학대 응급구조과, 해양경찰 현장 특성화체험 프로그램

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동의과학대학교(총장 김영도) 응급구조과(학과장 박영수)가 해양경찰의 임무를 체험하는 특별 프로그램을 진행했다.

동의과학대는 지난 9월 17일부터 18일까지 양일간 해양경찰교육원과 협력해 학생들의 실무 역량 강화와 현장 감각을 높이기 위한 '해양경찰 해상 구급 현장 특성화 체험 프로그램'을 마쳤다고 2일 알렸다.

이번 프로그램에 1학년 양지향 학생을 포함한 총 49명의 학생이 참여했다. 실제 해양 응급상황을 가정한 다양한 시나리오 실습을 통해 전문 구조 및 응급처치 능력을 키웠다.

주요 교육 내용은 ▲해양 전술 응급처치 ▲선박 및 테트라포트 사고 시뮬레이션 ▲제한된 공간 및 기울어진 선박 내 환자 구조·이송 훈련 등이다. 학생들은 해양경찰교육원 전문 강사의 지도로 실제 구조 장비를 활용한 실습을 경험했다.

해양경찰교육원 해양구조(구급)학과 박준영 교수는 "이번 프로그램은 해양 현장에서 요구되는 전문 구급 역량을 현장 중심으로 교육하는 데 중점을 둬 학생들의 해상 실무 능력이 한층 강화되는 계기가 됐다"고 말했다.

응급구조과 1학년 양지향 학생은 "처음엔 긴장했지만 팀원들과 협력하며 실제 상황을 체험하는 과정에서 판단력과 책임감을 기를 수 있었다"며 "부산이라는 해상 도시 특성에 맞는 교육을 통해 진로에 대한 자신감을 얻었다"고 했다.





동의과학대 응급구조과는 2024년 2월 졸업자 전원이 국가시험에 100% 합격하는 성과를 거두는 등 응급의료 전문가 양성을 목표로 현장 직무에 맞춘 전공 수업을 강화하고 있으며 매년 현장 전문가와 협력해 교육과정을 지속적으로 개발하고 있다.

여수 해양경찰교육원에서 열린 ‘해양경찰 해상 구급 현장 특성화 과정’에 참여한 동의과학대학교 응급구조과 학생들.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

