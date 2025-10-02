카카오, 카나나 앱 업데이트…초기 화면 3개 탭으로 단순화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

스페셜 AI 메이트 5종도 추가

타로·사주·챌린지·스터디 코칭·보험 상담 등



카카오는 현재 베타 서비스로 운영 중인 인공지능(AI) 별도 앱 '카나나' 서비스의 신규 업데이트를 진행했다고 2일 밝혔다.

카나나 앱은 그룹 AI 메이트 '카나', 개인 AI 메이트 '나나'와 대화를 나누며 AI를 경험할 수 있는 서비스다. 베타 서비스 출시 이후 약 4개월 간 이용자들의 피드백을 반영해 기능 추가와 기술 개선이 이뤄졌다.

카카오는 현재 베타 서비스로 운영 중인 인공지능(AI) 별도 앱 '카나나' 서비스의 신규 업데이트를 진행했다. 카카오 제공

카카오는 카나나 앱 실행 초기 화면을 3개의 하단 탭 형태로 변경하고 전반적인 대화방 디자인을 개선해 가독성을 높였다.

첫 번째 '홈 탭'은 개인 메이트 '나나'와의 대화에 더해 이번 업데이트를 통해 신설한 스페셜 AI 메이트와 대화를 나눌 수 있다. 스페셜 AI 메이트는 ▲타로 ▲사주 ▲챌린지 ▲스터디 코칭 ▲보험 상담 등 주제별 총 5종이다.

타로 메이트는 카나와 나나의 캐릭터를 활용해 AI로 생성한 이미지를 기반으로 다양한 소통이 가능하다. 하루 운세, 인간 관계, 진로나 금전 등 다양한 주제로 사주를 볼 수 있다. 챌린지 메이트는 도전 과제의 달성과 추천을 돕는다. 일상 속 생활 습관이나 간단한 목표, 계획을 지속할 수 있도록 인증 스탬프를 통해 도움을 준다.

스터디 코칭 메이트는 대치동 학습 컨설턴트인 이병훈 청담에듀컨시어지 대표가 학생들의 학습에 대한 조언을 제공한다. 학습 성향 테스트를 무료로 받을 수 있으며, 결과지를 토대로 학습 스타일에 대한 궁금증을 해소할 수 있다. 보험 상담 메이트는 AI 핀테크 기업 해빗팩토리와 협력해 보험 상품 정보나 보험 용어를 알기 쉽게 제공한다.

두 번째 탭인 '대화탭'에서는 이용 중인 그룹방 리스트를 확인하고 대화를 나눌 수 있다. 친구 목록을 확인하고 새 친구를 초대할 수도 있다. 세 번째 '더보기탭'은 이용자가 개인 프로필을 설정하거나 구글 캘린더 등 이용자의 데이터를 연동할 수 있다.

멀티모달 AI 기능도 추가됐다. 기존에는 이미지를 이해하고 답변만 가능했다면, 이제는 이용자가 원하는 이미지를 직접 생성해 제공한다. 다수가 함께 대화하는 그룹방에서 이미지를 이어 그릴 수도 있다. 음성 기반의 대화 기능도 지원해 한국어와 영어를 비롯한 다양한 외국어로 대화할 수 있다.

개인화 기능도 강화돼 메이트와의 대화 기록을 기반으로 개인화된 답변을 제공한다. 이 밖에도 정확하고 빠른 답변 제공을 위해 속도와 품질 등을 개선했으며, 자체 개발한 AI 가드레일 모델 '카나나 세이프가드'를 적용해 유해 콘텐츠의 차단과 안전성을 높였다.

카카오는 향후 카나나 앱을 주제별 메이트 확대와 그룹방 활성화를 통해 커뮤니티 AI 서비스로 발전시킨다는 계획이다.





김종한 카카오 카나나 성과리더는 "일상 속에서 편의와 도움을 제공할 수 있는 여러 메이트를 선보여 이용자와 AI의 인터렉션을 보다 활성화하고자 했다"면서 "다채로운 관심사 기반의 AI 메이트를 통해 이용자 개인의 활용을 도모하고, 나아가 그룹이나 커뮤니티에서 활발히 사용될 수 있는 케이스를 발굴해가며 앱 서비스의 가치를 만들어 갈 계획"이라고 말했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

