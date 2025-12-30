유명 트로트 여가수, 상간 소송 피소…애정행각 CCTV 포착

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가수 "곧 이혼한단 말 믿어…나도 피해자"

"남성에게 법적 조치 취해 책임 물을 것"

유명 트로트 경연 프로그램 출신 여가수가 상간 소송에 휘말렸다는 소식이 전해졌다. 남성의 아내는 "혼인 관계가 유지된 상태에서 불륜이 이뤄졌다"며 가수에게 법적 책임을 묻겠다는 입장이지만, 가수 측은 "상대방의 혼인 관계가 이미 파탄에 이르렀다는 말을 믿고 교제를 시작했다"며 억울함을 호소하고 있다.

남편과 유명 트로트 여가수가 불륜을 저질렀다고 호소하는 사연이 전해졌다. JTBC 사건반장 방송화면 캡처

두 자녀를 둔 40대 주부 A씨는 29일 JTBC '사건반장'을 통해 남편이 유명 트로트 가수 B씨와 부적절한 관계를 맺었다고 주장했다. A씨에 따르면 남편은 올해 초 가족 여행을 돌연 취소한 뒤 외박이 잦아졌고, 지난 2월에는 집을 나갔다. 이후 남편의 휴대전화에서 B씨의 생일 일정 등을 확인하면서 외도를 의심하게 됐다는 설명이다.

외도 상대는 트로트 경연 출신 유명 여가수

A씨가 외도 상대로 지목한 B씨는 2019년 한 종합편성채널 트로트 경연 프로그램에서 TOP10에 오르며 얼굴을 알린 인물이다. 이후 오랜 무명 생활에서 벗어나 최근까지 활발하게 활동을 이어왔으며, 현재도 한 종편채널의 트로트 경연대회에 출연 중이었다.

남편과 유명 트로트 여가수가 불륜을 저질렀다고 호소하는 사연이 전해졌다. JTBC 사건반장 방송화면 캡처

A씨의 남편은 B씨의 행사에 동행하기도 했는데, 이들 관계를 친구 사이로 보기 어려웠던 A씨는 지난 3월 B씨에게 직접 연락했다. 그러자 B씨 또한 A씨에 "남편과 친구 사이"라고 주장하며 "이런 식으로 계속 연락하면 소속사를 통해 고소하겠다"는 입장을 나타냈다.

CCTV에 고스란히 담긴 애정행각

이후 A씨는 법률 대리인을 통해 사실관계를 확인하는 과정에서 남편과 B씨가 함께 거주하고 있었다는 정황을 파악했다고 밝혔다. 아파트 CCTV에 두 사람이 포옹하거나 입맞춤하는 등 연인 관계로 보이는 장면이 다수 담겨 있었다는 주장이다.

남편과 유명 트로트 여가수가 불륜을 저질렀다고 호소하는 사연이 전해졌다. JTBC 사건반장 방송화면 캡처

A씨는 "우리 가정을 지킬 수 있게 내 남편을 돌려달라"며 메시지를 보냈으나 B씨는 "제가 가지지도 않은 분을 왜 달라고 저한테 그러시냐. 제발 연락하지 말아달라"고 말할 뿐이었다고 한다. 재차 A씨는 B씨에 문자를 보냈지만 답이 없었고, 지난 9월 내용증명을 보내자 뒤늦게 연락이 왔다고 말했다.

가수 "나도 피해자…남성에게 법적 조치 취할 것"

공개된 당시 녹취록에서 B씨는 "제가 할 말은 없지만, 저도 피해자"라는 입장을 나타냈다. 그는 "이혼이 거의 다 진행됐다고 들었고, 나와 결혼도 한다고 해 부모님한테도 인사드렸다"며 "난 잃을 게 많은 연예인이고 오랜 무명의 시간을 버티면서 여기까지 올라왔는데, 그런 상황일 줄 알았다면 그렇게 했겠느냐"고 말했다.

또한 B씨는 '사건반장' 측에 "상대방의 혼인 관계가 이미 파탄에 이르렀다는 말을 믿고 교제를 시작했다"며 "(남성이) 아내와 이미 이혼에 합의했다, 재산분할과 위자료 정리까지 끝났다고 안심시켰다. 부모님께도 법적 절차가 마무리되는 대로 결혼할 예정이라고 소개하기도 했다"고 주장했다.





남편과 유명 트로트 여가수가 불륜을 저질렀다고 호소하는 사연이 전해졌다. JTBC 사건반장 방송화면 캡처

B씨는 "법적 대응을 회피할 생각이 없다"면서 "용서받기 위해 노력함과 동시에 진실을 밝히고자 한다. 곧 변호사를 선임해 민사소송 답변서도 제출할 예정이고, 그렇게 되면 예정된 선고기일이 취소되고 재판이 재개될 것"이라고 밝혔다. 그러면서 "나를 기망해 이번 사태를 초래한 남성에게 구상권 청구 등 법적 조치를 취해 명확한 책임 물을 예정"이라고 덧붙였다.





